ESPM promove quinze aulas abertas remotas e gratuitas no mês de abril

A ESPM, escola referência em Marketing e Inovação voltada para negócios, promoverá quinze aulas abertas remotas e gratuitas no mês de abril com temáticas diferentes. As aulas terão início no dia primeiro do próximo mês e os interessados podem se inscrever no site da instituição

O portfólio de aulas abertas da ESPM para o quarto mês do ano conta com cursos sobre Marketing Eleitoral, licenciamento de marca, UX Design Estratégico, gestão de crises e muitos outros. Confira a programação completa abaixo:

Aula aberta: Mudanças climáticas: Como as empresas estão reportando as suas práticas?

Data: 01/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Discussão sobre como elaborar um Relatório de Sustentabilidade que seja claro, detalhado e legítimo

Modalidade: Online

Aula aberta: Ocupando futuros: como impulsionar sua carreira explorando pioneiramente as oportunidades com foresight?

Data: 02/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Capacitar os participantes a compreenderem e aproveitarem oportunidades emergentes, adotando uma abordagem pioneira e estratégica com o uso do Foresight

Modalidade: Online

Aula aberta: A comunicação na origem de todos os conflitos

Data: 03/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Descobrir alternativas para melhorar sua comunicação e aprender a lidar melhor com os conflitos

Modalidade: Online

Aula aberta: Marketing Eleitoral: os segredos das campanhas vencedoras

Data: 03/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Discussão sobre as principais características do marketing eleitoral vitorioso, o que mudou na sociedade brasileira, quais são os desafios e as oportunidades para os estrategistas das campanhas de hoje em diante

Modalidade: Online

Aula aberta: Licenciamento de marca

Data: 04/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Compreender como utilizar o licenciamento de marca para valorizar sua marca e seus produtos, se beneficiando das principais oportunidades do licenciamento

Modalidade: Online

Aula aberta: Agroindústria e a evolução circular

Data: 08/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Discussão sobre a importância de estar preparado e saber reorientar objetivos e reposicionar a agroindústria brasileira para que esta possa liderar a transição para um sistema circular

Modalidade: Online

Aula aberta: UX Design estratégico – principais tendências, como a IA e outras tecnologias disruptivas irão nos afetar até 2030

Data: 09/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Discutir sobre o impacto da inteligência artificial dentro dos clusters de UX/UI

Modalidade: Online

Aula aberta: Tendências de marketing no mercado internacional

Data: 09/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Discussão sobre os principais temas presentes nos grandes eventos e estudos de marketing dos últimos anos e como sair na frente no mercado

Modalidade: Online

Aula aberta: Gestão de crises nas redes sociais

Data: 10/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Como evitar as crises de imagem e como agir quando elas acontecerem com a sua organização

Modalidade: Online

Aula aberta: Economia comportamental como fonte de inovação

Data: 11/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Explorar o universo da Economia Comportamental, disciplina que se aprofunda nas complexas nuances do comportamento humano, revelando-se como uma valiosa fonte de inspiração para a inovação em uma ampla gama de setores

Modalidade: Online

Aula aberta: Análise da concorrência no marketing digital

Data: 11/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Analisar a maturidade e os resultados digitais da concorrência, e como avaliar o potencial do mercado no ambiente digital

Modalidade: Online

Aula aberta: Aumentando as vendas com estratégias de fidelização

Data: 15/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Discutir sobre como a fidelização pode se traduzir em aumento de vendas e lucratividade

Modalidade: Online

Aula aberta: Neuromarketing na prática

Data: 16/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Como as grandes empresas têm utilizado o neuromarketing no seu dia a dia

Aula aberta: Fundamentos e aplicações do CX

Data: 22/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Entender os principais elementos para se pensar em soluções customer centric de forma estratégia

Modalidade: Online

Aula aberta: A crescente importância dos dados e da pesquisa quanti nas tomadas de decisões estratégicas

Data: 23/04

Horário: Das 20h às 21h30

Descrição: Discutir como os modelos estatísticos e quantitativos têm se tornado uma forma de entender o comportamento do consumidor e gerar insights para negócios