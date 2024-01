ESPM promove evento ‘Lifelong Learning Experience’ em seus três campi

A ESPM, escola de negócios inovadora, referência brasileira no ensino superior nas áreas de Comunicação, Marketing, Consumo, Administração, Economia Criativa e Tecnologia, promoverá o Lifelong Learning Experience em seus três campi. Em São Paulo, a programação ocorrerá em 3 de fevereiro, de forma híbrida. Já nos campi Rio de Janeiro e Porto Alegre, o evento está marcado para 2 de março. Os interessados em participar podem fazer a inscrição no site da instituição de forma gratuita.

O Lifelong Learning – conceito que os norte-americanos desenvolveram com o objetivo de promover uma integração contínua do estudo com a prática nos programas de formação e desenvolvimento de executivos e outros profissionais de alto nível – vem sendo inserido na ESPM de forma contínua com o objetivo de trabalhar a carreira em constante movimento. De forma gratuita, presencial e híbrida, o evento conta com diversas palestras que podem contribuir para o desenvolvimento profissional do participante. Confira a programação completa dos três campi abaixo:

ESPM SÃO PAULO

Data: 03/02/2024

Horário: Das 9h às 13h30, presencial, e das 9h30 às 13h30, online

Local: Presencial, na ESPM Tech, e online, via Zoom

Temas das palestras:

O futuro do branding em tempos de dados e redes sociais, com Roberta Campos

Inovação Descomplicada, com Marcelo Pimenta

O Papel das comunicações de fãs no consumo de marcas, com Wagner Venturini

Inteligência Artificial na era da comunicação digital, com Edney “Interney” Souza

Inscreva-se aqui

ESPM RIO DE JANEIRO

Data: 02/03/2024

Horário: Às 9h30

Local: Campus Glória-Villa Aymoré

Temas das palestras:

Neurociência e comunicação: O impacto das histórias no cérebro do consumidor, com Nathalia Yunes

Marketing de performance: Como o mercado passou a focar em resultados, com Diogo Ferreira

Branded Content, com Nathalia Barone

Inscreva-se aqui

ESPM PORTO ALEGRE

Data: 02/03/2024

Horário: Das 10h às 13h

Local: Campus Porto Alegre

Temas das palestras:

Business Analytics e Marketing, com Roberta Krause

IA e Storytelling: Como potencializar as mídias sociais, com João Finamor

Inscreva-se aqui