ESPM promove dez aulas abertas remotas e gratuitas no mês de fevereiro

A ESPM, escola de negócios inovadora, referência brasileira no ensino superior nas áreas de Comunicação, Marketing, Consumo, Administração, Economia Criativa e Tecnologia, promoverá dez aulas abertas remotas e gratuitas no mês de Fevereiro com temáticas diferentes. As aulas terão início no dia primeiro do próximo mês e os interessados podem se inscrever no site da instituição

O portfólio de aulas abertas da ESPM para o segundo mês do ano conta com cursos sobre Economia, Mercado de Luxo, Estratégias de Marketing e muitos outros. Confira a programação completa abaixo:

Aula aberta: O que os dados não contam:

Data: 01/02

Horário: Às 19h30

Descrição: Discussão sobre os avanços da análise de dados com as análises descritivas, preditivas, e como comunicar para os executivos e decisores

Modalidade: Online

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Inovando para ser competitivo na era da nova economia digital

Data: 06/02

Horário: Às 19h30

Descrição: Apresentar a ESPM, o ITA e o curso “Master em Gestão para Inovação”, a partir da apresentação dos coordenadores e de uma aula aberta sobre os principais drives contemporâneos de inovação corporativa

Modalidade: Online

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Desvendando os segredos da economia da saúde no mercado farmacêutico brasileiro

Data: 19/02

Horário: Às 19h30

Descrição: Apresentar uma imersão no universo da “Health Economics” aplicada ao contexto do mercado farmacêutico no Brasil

Modalidade: Online

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Reflexões sobre o mercado de luxo: falsificação e novos conceitos de luxo

Data: 20/02

Horário: Às 19h30

Descrição: Discussão sobre o mercado, oportunidades e ameaças que o luxo apresenta no Brasil, com ênfase específica nos aspectos de falsificação e novos conceitos de luxo

Modalidade: Online

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Harmonia na experiência: construindo serviços relevantes com cuidado à saúde mental

Data: 21/02

Horário: Às 19h30

Descrição: Explorar o papel crucial do profissional encarregado do desenho de jornadas de experiências em projetos, serviços e negócios

Modalidade: Online

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Como ser estratégico no marketing digital

Data: 22/02

Horário: Às 19h30

Descrição: Discussão sobre o poder do benchmarking no marketing digital

Modalidade: Online

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Produção executiva no meio audiovisual

Data: 26/02

Horário: Às 19h30

Descrição: Proporcionar uma visão abrangente do papel crucial desempenhado pelos profissionais de produção executiva na indústria cinematográfica e audiovisual

Modalidade: Online

Inscreva-se aqui

Aulas aberta: Estratégias de marketing em modelos de negócios exponenciais

Data: 27/02

Horário: Às 19h30

Descrição: Explorar como as estratégias de marketing desempenham um papel fundamental na promoção e sustentação desses modelos inovadores

Modalidade: Online

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Inbound Marketing

Data: 28/02

Horário: Às 19h30

Descrição: Discussão sobre o cenário do mundo cada vez mais digital, a divulgação de produtos para um maior número de clientes e a concorrência cada vez maior

Modalidade: Online

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Cientista de dados e o marketing estratégico

Data: 29/02

Horário: Às 19h30

Descrição: Explorar a interseção entre data science e marketing, destacando como os cientistas de dados desempenham um papel crucial no desenvolvimento de estratégias de marketing eficazes para os desafios contemporâneos

Modalidade: Online

Inscreva-se aqui