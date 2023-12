ESPM oferece cursos de férias de verão sobre ESG

A ESPM, uma das escolas de negócios mais conceituadas do país, acaba de abrir matrículas para seus cursos de férias, formatados para profissionais interessados em aprimorar suas habilidades e conhecimentos profissionais. Os cursos serão ministrados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, com aulas online e ao vivo, ou presenciais, nos campi São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Os interessados em participar terão 10% de desconto nas matrículas feitas até 31 de dezembro.

O portfólio do curso de férias 2024 da ESPM inclui dois cursos sobre ESG, são eles: “ESG na prática – como implementar a sustentabilidade nas organizações” e “Comunicação e ESG – Propósito e sustentabilidade das organizações”. Confira a programação completa destes cursos abaixo:

ESG na prática – como implementar a sustentabilidade nas organizações:

O curso tem início em 23 de janeiro de 2024 e acontece de terça a sexta-feira, das 19h às 22h, de forma online e ao vivo. O programa é destinado a analistas e gestores, profissionais que atuam com gestão da responsabilidade social corporativa, empresários e estudantes que buscam entender melhor este campo. Terão acesso a quatro módulos que abordam práticas para discussão dos conceitos trabalhados, propondo uma trilha compacta de inspiração e formação de agentes de mudança. Confira a programação completa abaixo:

Módulo 1- Ética: os princípios da sustentabilidade, responsabilidade social e Agenda ESG

Módulo 2 – Impacto: relatório de sustentabilidade, materialidade, normas, índices e ODS

Módulo 3 – Cultura de responsabilidade social corporativa e ISO 26.000

Módulo 4 – Prototipando a Mudança

Comunicação e ESG – Propósito e sustentabilidade das organizações:

O curso tem início em 04 de março de 2024 e acontece de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, de forma online e ao vivo. O programa é destinado a analistas que buscam entender melhor o contexto da Agenda ESG, profissionais que atuam no campo da comunicação corporativa, empreendedores e gestores, e estudantes que buscam se aprofundar no assunto. Este curso apresenta variadas percepções da evolução da comunicação, abrangendo a contextualização histórica e conceitual da comunicação corporativa.

