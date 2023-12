ESPM oferece cursos de férias de verão com conteúdos voltados para Marketing

A ESPM, uma das escolas de negócios mais conceituadas do país, acaba de abrir matrículas para seus cursos de férias, formatados para profissionais interessados em aprimorar suas habilidades e conhecimentos profissionais. Os cursos serão ministrados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, com aulas online e ao vivo, ou presenciais, nos campi São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Os interessados em participar terão 10% de desconto nas matrículas feitas até 31 de dezembro.

O portfólio do curso de férias 2024 da ESPM inclui cursos com temas voltados para Marketing e gestão, são eles: Branding – Marketing, comunicação e gestão, gestão de marketing esportivo, intensivo em gestão de trade marketing, estratégias para Instagram Marketing, planejamento de comunicação interna e endomarketing, e melhores práticas para marketing de conteúdo. Confira a programação destes cursos abaixo:

Gestão de Marketing Esportivo:

O curso tem início em 15 de janeiro de 2024 e acontece de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 22h30, de forma presencial, no campus da ESPM em São Paulo. O programa é destinado a profissionais de esporte que buscam atualização e aperfeiçoamento, gestores de marketing e marcas, profissionais de outras indústrias que possuem interesse em negócios do esporte. O pré-requisito do programa é a paixão por esportes e disponibilidade para participar das atividades propostas em classe. O objetivo das aulas é capacitar o aluno a pensar e utilizar estrategicamente o esporte como plataforma de comunicação e construção de marca.

Planejamento de comunicação interna e endomarketing:

O curso tem início em 22 de janeiro de 2024 e acontece de segunda a quinta-feira, das 19h30 às 22h30, de forma online e ao vivo. O programa é destinado a profissionais de comunicação interna e endomarketing, recursos humanos e interessados em atuar na área. O objetivo das aulas é capacitar os alunos na produção do planejamento de Comunicação Interna e ações de Endomarketing.

Intensivo em gestão de trade marketing: Indústria, Varejo e Serviço:

O curso tem início em 19 de fevereiro de 2024 e acontece de segunda a quinta-feira, das 19h30 às 22h30, de forma online e ao vivo. O programa é destinado a profissionais que atuam ou desejam atuar na área de trade marketing e profissionais da área de marketing e comercial que procuram se desenvolver nos setores industrial, varejista ou no segmento de serviços. O objetivo das aulas é apresentar os fundamentos e as principais tendências da área de Trade Marketing, preparando os alunos para compreenderem e se desenvolverem nesse mercado.

Melhores práticas para marketing de conteúdo:

O curso tem início em 26 de fevereiro de 2024 e acontece de segunda a quinta-feira, das 19h30 às 22h30, de forma online e ao vivo. O programa é destinado a agências de publicidade e marketing digital, profissionais liberais, empresários, donos de e-commerce e lojistas, social medias e creators, estudantes das áreas de marketing, publicidade, jornalismo e comunicação, infoprodutores, e profissionais de marketing, publicidade e jornalismo. O objetivo das aulas é dar ao aluno o caminho para a criação de conteúdos relevantes, profundos e com alto poder de engajamento nas plataformas digitais.

Branding – Marketing, comunicação e gestão:

O curso tem início em 26 de fevereiro de 2024 e acontece de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 22h30, de forma online e ao vivo, ou presenciais, na ESPM Tech, em São Paulo. O programa é destinado a profissionais, empreendedores e estudantes que buscam maiores possibilidades de assumir cargos de gestão de marcas em suas organizações, ou dominar técnicas de gestão de marcas para aplicar em seus negócios. O objetivo das aulas é abordar o essencial do branding, mostrando uma visão contemporânea de marcas e como construí-las.

Estratégias para Instagram Marketing:

O curso tem início em 18 de março de 2024 e acontece segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 19h30 às 22h30, de forma online e ao vivo. O programa é destinado a profissionais de marketing, digital, publicidade, vendas e jornalismo, agências de publicidade e marketing digital, profissionais liberais, empresários, donos de e-commerce e lojistas, social media e creators, estudantes das áreas de marketing, publicidade, jornalismo e comunicação, e infoprodutores. O objetivo das aulas é aprofundar de forma didática o passo a passo com os 4 pilares que aumentam a Autoridade e Vendas de uma marca no Instagram.

