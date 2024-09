Esplanada do Paço de São Bernardo recebe 1ª Motorcycle Fest no fim de semana

A Esplanada do Paço de São Bernardo (Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro) será palco, pela primeira vez, do Motorcycle Fest neste sábado (14/9) e domingo (15/9), evento inédito na região do ABC para os apaixonados por motociclismo.

Além do encontro e exibição de motos customizadas, os visitantes vão poder desfrutar de programação musical do recheada de rock and roll, com a apresentações de bandas que trazem tributos a Motörhead, Soundgarden e Audioslave, além da apresentação do DJ Rodrigo Branco.

A iniciativa, com entrada gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não perecível, é uma realização da Veloso Produções, vencedora de chamamento público, sem custos para o município. Além da exposição das motos e música de qualidade, o evento vai registrar opções gastronômicas, com direito a espaço na praça de alimentação para food truck e cervejas artesanais.

No sábado (14/9), o evento começa às 10h e vai até às 22h. As apresentações musicais terão início às 13h, com a Banda Olho de Lobo, seguida pelo tributo ao Soundgarden e Audioslave, com a Soundstones, às 15h30. Às 17h30, será a vez da banda Traumer, e o dia encerra com o tributo ao Motörhead, por Ace of Spades, às 20h. No domingo (15/9), as atividades começam às 10h e vão até às 21h. A programação musical segue com a banda Rock Forever, às 12h; e, na sequência, Carna Maiden, às 15h; e o tributo ao Queen, por Queen Music Tribute, às 19h.

Serviço:

Motorcycle Fest

Sábado (14/9) – das 10h às 22h

Domingo (15/9) – das 10h às 21h

Local: Esplanada do Paço de São Bernardo (Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro)