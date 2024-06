Espírito Santo do Pinhal agora tem Casa da Mulher Paulista

A Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher de São Paulo inaugurou a 13ª Casa da Mulher Paulista em Espírito Santo do Pinhal, no bairro Parque do Colégio. Idealizada para acolher mulheres vítimas de violência, a Casa da Mulher Paulista é um espaço para dar suporte a quem precisa recomeçar suas vidas.

A placa da casa foi descerrada em evento com a presença do governador Tarcísio de Freitas. “Estamos entregando mais uma unidade do programa Casa da Mulher Paulista. Um equipamento de acolhimento, um espaço onde a mulher encontra suporte para recomeçar a vida. Nós estamos trabalhando muito para garantir a segurança da mulher, a sua emancipação, porque a nossa mulher tem criatividade, tem talento e merece todo o nosso apoio”, declara.

A secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, esteve presente na ocasião e destacou a importância da iniciativa. “Como uma Secretaria transversal, nosso objetivo é atuar cada vez mais na segurança, na saúde e na independência financeira das mulheres paulistas. A Casa da Mulher é uma iniciativa que proporciona a estrutura para que muitas mulheres em situação de violência encerrem esse ciclo e recomecem suas vidas, recuperando a autonomia física, psicológica e profissional”.

Participaram também da inauguração a prefeita de Espírito Santo do Pinhal, Cristina Brandão Domingues, e a presidente da Câmara Municipal, Francine Félix.

O espaço, construído com repasse estadual de R$ 765 mil, realiza ações de empreendedorismo feminino, a saúde da mulher e o combate à violência. Já foi repassada a primeira parcela referente aos custos, com o valor de R$ 382.500,00. A prefeitura deverá contribuir com o montante de R$ 117.208,19.

Essa é a 13ª Casa da Mulher Paulista entregue na gestão do governador Tarcísio de Freitas e a previsão é de que mais 16 municípios recebam o espaço. Já estão em funcionamento as Casa da Mulher Paulista em Pederneiras, Barretos, Osvaldo Cruz, Ribeirão Corrente, Águas da Prata, Cristais Paulista, São Bento do Sapucaí, Araçatuba, Santa Fé do Sul, Araraquara, Ferraz de Vasconcelos, Votorantim.

Casa da Mulher Paulista

A Casa da Mulher faz parte de uma rede de proteção para as mulheres reforçada neste ano, que inclui compra de tornozeleiras para monitorar agressores, aplicativo com botão de socorro e novas Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) online que garantem o acompanhamento e segurança de vítimas. O local conta com assistência psicológica e social diariamente, atendimento jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP) uma vez por semana e disponibiliza cursos de capacitação, empreendedorismo e aulas de defesa pessoal.

A casa também realiza encaminhamento profissional, auxiliando na reintegração da mulher no mercado de trabalho, com aulas socioeducativas para produção de currículos, preparação de entrevistas e suporte emocional.

Como acessar a Casa da Mulher

Boletins de ocorrência, em que a delegacia da cidade entra em contato com a Casa, avisa sobre o delito e orienta a vítima sobre como pedir ajuda;

Por demanda espontânea, em que a vítima busca ajuda por conta própria na sede da unidade;

Com parceiros do programa, como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que encaminham as mulheres que buscam auxílio.

Em seguida, é realizado o cadastro da vítima no sistema do programa, incluindo o perfil no Cadastro Único em busca de possíveis benefícios, como Bolsa Família, pensão e vagas em creches.

O programa é uma parceria da Secretaria de Políticas para a Mulher com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, com investimento de R$ 765 mil por equipamento. As prefeituras são as responsáveis pela gestão dos espaços.