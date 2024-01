Espetáculos teatrais: uma jornada sensorial para bebês no Sesc São Caetano

Explorar, brincar e experienciar o lúdico e o estético é o que propõe as apresentações de teatro para a primeira infância no Sesc São Caetano aos sábados 20 e 27 de janeiro, em 2 sessões por dia, às 15h e 16h30, voltada ao público de 0 a 4 anos de idade. As apresentações celebram a sensibilidade e a descoberta, abrindo portas a um mundo encantador para cada pequeno espectador desde o início de sua jornada. Venda de ingresso para um acompanhante, menores de 0 a 3 gratuito.

Os espetáculos proporcionam uma introdução ao teatro, fomentando a curiosidade e a imaginação. Com propostas inovadoras, utilizam diversos recursos e exploram a expressão corporal no espaço para estabelecer uma comunicação única com os espectadores.

Dia 20, espetáculo “Scaratuja” Encantará a Primeira Infância

A narrativa de “Scaratuja”, se desenrola a partir de um intrincado emaranhado de linhas, traços, pontos e círculos. Os artistas conduzem a plateia mirim a uma jornada onde os rabiscos e garatujas ganham complexidade, acompanhando o desenvolvimento cognitivo e expressivo das crianças, estimulando o crescimento saudável.

Guiadas por diferentes linhas que se estendem em várias direções, as personagens exploram a trilha do desenho, partindo da garatuja para a representação de formas, proporcionando uma descoberta lúdica de como nos divertimos e nos desenvolvemos ao criar livremente e nos deixar levar pelo corpo. Uma experiência que aguça a curiosidade e explora novas possibilidades no vasto universo infantil.

Cada sessão é intimista e limitada a espectadores, criando um ambiente acolhedor e envolvente. O palco é revestido por um tapete tátil, proporcionando uma experiência sensorial única para os bebês. O espetáculo tem duração de 25 minutos, seguido por mais 25 minutos de exploração do espaço, onde o tapete se transforma em uma área de investigação para as crianças interagirem com os atores.

A trilha sonora de “Scaratuja” foi criada por Gustavo Finkler e executada pela Banda Poin, envolvendo a apresentação com sensibilidade, delicadeza e alegria, tornando-a uma experiência memorável para os pequenos e suas famílias.

Cia da Casa Amarela Apresenta “Tomie” dia 27

A peça, “TOMIE”, mergulha no universo da renomada pintora brasileira nascida no Japão, Tomie Ohtake, e sua paixão pelo vermelho e pelas formas circulares. Através do Ciclo da Vida, a peça conduz os bebês numa delicada jornada, desde o nascimento da artista no Japão, suas descobertas pelas formas e sensações, crescimento, viagem para o Brasil até seu amor pela pintura. Sem utilizar palavras, mas envolvendo os pequenos com música japonesa, “TOMIE” emociona, encanta e proporciona uma experiência sensorial única, acompanhando o desenvolvimento da personagem desde a infância até a velhice.

Com uma trajetória de 27 anos dedicados à dramaturgia e estética infantil, a Cia da Casa Amarela continua a cativar o público com um teatro poético único para crianças e jovens. Reconhecidos pela crítica especializada, amados por crianças e pais, e requisitados por educadores, os atores, dramaturgos e diretores Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues consolidaram uma assinatura única no teatro para bebês, proporcionando uma experiência estética enriquecedora para os pequenos espectadores.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 20 e 27 de janeiro, às 15h e 16h30

Recomendação etária: 0 a 4 anos

Ingressos: R$30,00 / R$15,00 / R$10,00 / gratuito para menores de 0 a 3 anos