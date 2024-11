Espetáculos da 25ª Mostra de Teatro abrilhantam o cenário cultural da Estância

Cerca de 20 apresentações abrilhantaram o cenário cultural de Ribeirão Pires entre os dias 2 e 17 de novembro durante a 25ª Mostra de Teatro. O evento, que é um dos mais esperados do semestre, foi um sucesso. Realizado anualmente, a ação cultural promovida pela Prefeitura de Ribeirão Pires, foi elaborada pelo Núcleo de Teatro Arquimedes Ribeiro da EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires. Todas as apresentações foram gratuitas e aconteceram no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro e o terminara,m em grande estilo no Parque Oriental, no último domingo (17), com o espetáculo Esquetes Populares apresentado pela turma do Laboratório de Pesquisa Teatral em Teatro de Rua da EMARP e com encerramento do grupo convidado Paralela Trupe de Teatro Popular que apresentou a peça teatral da Estação: Mambembe.

“Conseguimos manter o brilho da Mostra que segue por mais de duas décadas. O número de público desta edição chancela isso. Tivemos casa cheia todos os dias. Foi muito bonito ver as pessoas de todas as idades procurando pelos espetáculos e se encantando com eles”, contou Vanessa Bartcus, Coordenadora do Núcleo de Teatro.

O artista Roma Oliveira, ex professor do Núcleo de Teatro da Estância que é referência na agenda cultural da região por ter sido vencedor da 11ª edição do Prêmio Bibi Ferreira de Teatro – Melhor Musical Brasileiro foi um dos artistas que apoiaram o evento. A Mostra de Teatro de Ribeirão Pires teve peças maravilhosas produzidas pela EMARP. Eu tenho orgulho de ter sido aluno e professor do Núcleo Teatral. Fico feliz em apoiar a cultura local”, celebrou Roma.

Com espetáculos para todos os públicos, 25ª Mostra teve o objetivo de expandir e ampliar a participação do público, onde os alunos da EMARP também tiveram a oportunidade de assistir excelentes espetáculos com temas que refletiram diferentes emoções entre risos e choros.

De acordo com o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, a Mostra de Teatro da Estância reforça a potência cultural da cidade nas artes “Reunimos, em três finais de semana de evento da EMARP , turmas de crianças. adolescentes, o Laboratório de Palhaçaria, turmas do Laboratório de Pesquisa Teatral em Teatro de Rua e artistas convidados contemplados pela Lei de Paulo Gustavo que foram recebidos com ótimo público. Agradeço a dedicação dos colaboradores que não mediram esforças na entrega desse grande e importante evento”, ressaltou o prefeito da Estância.