Espetáculo Vozes da Transformação terá apresentação única em Piracicaba (SP)

O Instituto Baccarelli, organização sem fins lucrativos que promove transformação e inclusão social por meio da educação, anuncia uma apresentação única do espetáculo “Vozes da Transformação” em Piracicaba (SP), no próximo dia 14 de dezembro, às 20h. Com entrada franca no Teatro Erotides de Campos (Teatro do Engenho), o público poderá embarcar em uma jornada sonora e visual do Coral Jovem Heliópolis, que interpretará um repertório rico e diversificado de composições brasileiras.

Sob a regência do maestro Otávio Piola e acompanhamento de piano, baixo e bateria, o grupo vocal é composto por 46 cantores, entre jovens e crianças, que exploram a profundidade e a emoção de cada canção, criando uma fusão de música, coreografias e encenações com performances que dão vida às histórias contadas pelas letras. O resultado é uma experiência imersiva que transcende o ato de ouvir ao convidar o público a sentir, refletir e se conectar de maneira profunda com cada apresentação.

O Instituto Baccarelli, responsável pelo Coral Jovem Heliópolis, ganhou notoriedade ao formar a primeira orquestra sinfônica do mundo em uma favela, a reconhecida Orquestra Sinfônica Heliópolis, dirigida e regida pelo maestro Isaac Karabtchevsky. Nessa nova iniciativa, a organização reúne o grupo vocal mais avançado das turmas de coro do Instituto, composto por crianças e jovens da comunidade de Heliópolis – localizada em São Paulo (SP) – que se destacam pelo seu talento artístico, além da capacidade de explorar o aspecto cênico das canções.

“O repertório foi cuidadosamente selecionado pelo grupo vocal e reflete a realidade vivida na favela de Heliópolis. Isso confere ao espetáculo uma autenticidade e conexão única com a comunidade. É no palco que eles podem mostrar o resultado de todo seu trabalho e dedicação, e tenho certeza de que o público vai ficar impressionado com o talento dos nossos jovens”, destaca Edilson Ventureli, diretor executivo do Instituto Baccarelli. Segundo ele, a iniciativa é uma grande oportunidade de desenvolvimento não apenas artístico, mas também pessoal dos alunos e alunas.

Com duração de 60 minutos, o projeto “Vozes da Transformação” tem patrocínio da Caterpillar e foi viabilizado por meio da Lei Rouanet, além de contar com o apoio da Secretaria Municipal de Ação Cultural (SEMAC) de Piracicaba. O espetáculo acontece no Teatro Erotides de Campos (Teatro do Engenho), em Piracicaba, no dia 14 de dezembro, às 20h. Para mais informações sobre as iniciativas do Instituto Baccarelli, acesse www.institutobaccarelli.org.br .

Secretaria da Ação Cultural da (SEMAC)

Serviço:

Vozes da Transformação em Piracicaba

Local: Teatro Erotides de Campos

Data: 14/12/2024

Horário: 20h

Endereço: Av. Maurice Allain, 454, Engenho Central – Piracicaba/ SP

Duração: 60 minutos

Entrada: Gratuita

Realização: Investe Cultura e Beato Live Marketing Mais informações: ( https://vozesdatransformacao.com.br/)