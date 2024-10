Espetáculo troca brinquedo por desconto em ingresso de musical infantil 

Como forma de reforçar o seu compromisso social e levar, neste Dia das Crianças, um pouco mais de alegria para a garotada atendida pelo Fundo Social de Solidariedade de São Caetano, a casa de eventos Multiplan Hall ParkShopping São Caetano trocará a doação de um brinquedo novo por descontos no ingresso para o musical A Bela e a Fera.

A ação acontecerá até o dia 12 de outubro para as aquisições de ingressos na bilheteria da casa, localizada no piso L2 do ParkShopping São Caetano – Alameda Terracota, 545 – Bairro Cerâmica.

A Bela e a Fera é uma superprodução da Broadway, baseada nesse grande clássico dos contos de fadas, escrito por Madame de Beaumont, no século XVIII. A fábula conhecida em todo mundo será interpretada por um elenco de 18 atores, cantores e bailarinos, além de belíssimos efeitos especiais e 115 figurinos. A tecnologia 4D é outro espetáculo à parte, permitindo à plateia uma imersão especial na história.

A montagem nacional é assinada pelo diretor geral Bruno Souza, com direção de cena de Lucas Cavalaro, coreografias de Gabriela Evangelista, direção musical do Maestro Ettore Veríssimo e adaptação de texto Bruno Souza. Já a produção do musical ficou a cargo da Palavra & Som Entretenimento.

Serviço: A Bela e a Fera

Apresentação: 12/10/2024

Local: Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Abertura da casa: 15h30

Horário do Show: 17h

Endereço: ParkShopping São Caetano – Al. Terracota, 545 – Piso L2 – Cerâmica, São Caetano do Sul

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsável legal.