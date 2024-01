Espetáculo teatral com bonecos para a primeira infância é atração no Sesc São Caetano

Explorar, brincar e experienciar o lúdico e o estético é o que propõe o Sesc São Caetano convidando a Cia das Rosas para a apresentação do espetáculo voltado ao público de 2 a 6 anos, “Na Casa da Rosa” no sábado, 3 de fevereiro, em 2 sessões, às 15h e 16h30. A apresentação celebra a sensibilidade e a descoberta, abrindo portas a um mundo encantador para cada pequeno espectador desde o início de sua jornada. Venda de ingresso para um acompanhante, menores de 2 a 6 gratuito.

Na Casa da Rosa é um espetáculo de bonecos para o público infantil que conta as aventuras de Rosa, uma menina que adora mudar as coisas de lugar. Ela enxerga seu lar de forma poética e inusitada, transformando seu cotidiano num universo inventado onde tudo é possível. Além de ser uma experiência encantadora, proporciona uma introdução ao teatro, fomentando a curiosidade e a imaginação, estabelecendo uma comunicação única com os espectadores.

A Cia das Rosas surgiu em 2017 a partir de uma pesquisa centrada na relação entre a arte circense, o teatro de bonecos e a necessidade de dialogar com as crianças e dar voz a questões da infância. Atualmente, a Companhia realiza apresentações em espaços abertos e teatros do Estado de São Paulo

APROVEITE TAMBÉM

das 11h às 12h

Oficina Musical Brincante

Com Shauan Bencks

Grátis – Retirada de convites com 1h de antecedência.

As canções são de fácil assimilação e são propostas lúdicas e brincantes, ou seja, cada música é uma brincadeira, o que torna o encontro um momento leve e lúdico. A proposta é brincar e se divertir.

das 15h às 16h

Água para brincar!

Com Oficinas VerdeRosa

Grátis/Livre

A água é nossa primeira casa, está dentro de nós e é essencial para nosso mundo exterior. Ela nos proporciona não só experiências sensoriais, ela nos ensina e nos reconecta com o essencial que a há nós. Vamos brincar com água e suas temperaturas, cores, estados, sabores, aromas diferentes… Vamos ativar os sentidos, estimular movimentos e fortalecer vínculos. São três momentos de descoberta: água mole, água dura e água leve. A água em seus diferentes momentos.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 3 de fevereiro, às 15h e 16h30

Recomendação etária: 2 a 6 anos

Ingressos: R$30,00 / R$15,00 / R$10,00 / gratuito para menores de 2 a 6 anos