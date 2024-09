Espetáculo Sobre a Pele dos Pêssegos no Sesc São Caetano

No dia 28 de setembro, sábado, das 16h30 às 17h30, o Sesc São Caetano apresenta o espetáculo Sobre a Pele dos Pêssegos, com a talentosa palhaça Olga, uma criação da Companhia da Bobagem. Reconhecida por suas performances que mesclam humor e sensibilidade, a companhia se destaca no cenário artístico por explorar o universo da palhaçaria com um toque poético e excêntrico.

Nesse espetáculo, o público é convidado a acompanhar Olga em um dia aparentemente comum, onde ela realiza tarefas domésticas com seu jeito peculiar, excêntrico e musical. Olga transforma o cotidiano em uma experiência mágica, revestindo cada ação simples com camadas de ludicidade e delicadeza, criando uma atmosfera envolvente e próxima, como a própria pele dos pêssegos — frágil, suave e cheia de surpresas.

A apresentação faz parte do projeto de sábado do Sesc São Caetano, que visa oferecer atividades culturais de qualidade para todas as idades, promovendo o convívio familiar e a interação entre o público e os artistas em um ambiente descontraído. Todos os sábados, o Sesc São Caetano realiza uma série de eventos que incentivam a participação de crianças e adultos, aproximando a comunidade das diversas linguagens artísticas e culturais.

O espetáculo Sobre a Pele dos Pêssegos é uma oportunidade para o público experimentar uma nova forma de enxergar o humor e a poesia do dia a dia, através dos olhos da palhaça Olga. Seu jeito carismático e cativante promete divertir e emocionar, conquistando tanto adultos quanto crianças com sua simplicidade e graça.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 28 de setembro

Horário: 16h30

Recomendação etária: Livre

Ingresso: R$40,00 (inteira) / R$20,00 (meia) / R$12,00 (credencial plena) / crianças até 12 anos, ingresso gratuito

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano