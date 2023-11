Espetáculo ‘Quando Um Dia’ estreia na Vila Maria Zélia, em SP

O Núcleo de Pesquisa Corpo Urgente, do Grupo XIX de Teatro, dirigido e escrito por Juliana Sanches apresenta Quando Um Dia, de 8 a 17 de dezembro, na Vila Maria Zélia. Os ingressos são gratuitos pela plataforma Sympla.

Baseado na obra As Avós, da escritora britânica Doris Lessing (1919-2013), o espetáculo escrito e dirigido por Juliana Sanches é um mergulho na vida de três mulheres maduras numa cidade litorânea. Ao dividirem seus dias dilatados, tentam processar a ação do tempo, do desejo e do esquecimento entre adversidades e histórias que mantém em segredo.

O Núcleo Corpo Urgente fomentou a pesquisa do espetáculo, partindo da dicotomia entre as sensações físicas e como as verbalizamos. Como tantas vezes a palavra não dá conta do que sentimos e, em outras, dizemos tanto sem sentir quase nada. O processo provocou essas reflexões físicas e a reverberação entre as artistas presentes. Após dois anos de pandemia com os corpos trancados em casa, o que o confinamento real revelou que estava confinado há tempos pela sociedade patriarcal?

Todo o processo foi alimentado por obras de mulheres, sejam elas artistas plásticas, escritoras, poetisas, dançarinas, mulheres que alimentam e inspiram o trabalho de criação de Juliana Sanches; que dirigiu espetáculos como: Legítima Defesa (com 16 atrizes); InCômodos (com 24 atrizes); A Corda, Alice (com 23 atrizes); O Tempo me Atravessando Dentro de Casa (com 21 atrizes com idades que variam de 20 a 50 anos), entre outros.

A iniciativa integra o projeto 5X XIX, que visa a manutenção e a continuidade dos 18 anos de residência artística do Grupo XIX na Vila Maria Zélia, contemplado pela 40ª Edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo — Secretaria Municipal de Cultura.

Mais informações pelo Instagram @grupoxixdeteatro

Ficha técnica:

Direção e Dramaturgia: Juliana Sanches. Concepção: Juliana Sanches e Evelyn Klein. Diretora Assistente: Carolina Catelan. Atrizes-criadoras: Evelyn Klein, Mara Helleno e Tasia d’Paula. Produção e assistência de Cena: Agatha Selva. Assessoria dramatúrgica: Tatiana Ribeiro. Preparação corporal: Claudia de Souza. Música e colaboração de processo inicial: Gustavo Kurlat. Concepção cenário: Criação coletiva. Iluminação: Thiago Capella. Arte Chão/Cenário: Washti. Confecção de cortina: Dayse Neves. Produção figurinos: Juliana Sanches e Carolina Catelan. Concepção e produção objetos: Criação coletiva. Técnico geral: Luis Roberto de Oliveira. Direção de produção: Andrea Marques. Fotografia: Fernanda Hernandez. Designer gráfico: Jonatas Marques. Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli. Realização: Grupo XIX de Teatro, Núcleo Corpo Urgente e Lei de Fomento para a Cidade de São Paulo.

Primeira Fase do Núcleo: Agatha Selva, Ana Beatriz Nery Ferreira, Anáthaly Kleina, Andrezza Czech, Angie Carvalheiro Rodrigues, Camila Nardoni de Oliveira, Carolina Catelan, Cléo Francisco, Evelyn Klein, Flora Sandyá, Gleice arruda, Grasielli Gontijo, Ingrid Sachs Kindi, Jamile Nascimento Assad, Juliana Iurk, Lidiane Fernandes de Araujo, Mara Helleno, Maria Claudia Mesquita, Priscilla Nina Fernandes, Rosana Bardini, Tásia de Paula, Teresa Cecília Ramos, Thaís Campos e Vanessa Tatiana Azeñas.

Serviço:

Quando Um Dia – Núcleo Fundo do Grupo XIX de Teatro

De 8 a 17 de dezembro.

Sessões: Sextas às 20h30, sábados às 18h30 e 20h30 e domingos às 18h30.

Duração: 70 minutos.

Indicação: Maiores de 16 anos.

Capacidade: 70 espectadores por sessão.

Ingressos: Grátis, mediante reserva de ingressos.

Retirada pelo Sympla –