Espetáculo “Petshop – O Musicão” chega a Santos com a santista Victória Ariante na direção

Após temporada de sucesso em São Paulo “Petshop – O Musicão” sai em turnê passando neste fim de semana por Santos, litoral de São Paulo, com apresentações sexta-feira (7) e sábado (8), tendo a santista Victória Ariante de volta a sua terra natal. “Este é um projeto especial em minha carreira. Depois de nascer, crescer e dar meus primeiros passos artísticos em Santos, como atriz, professora e bailarina, essa é a primeira produção a qual estou envolvida que virá para a cidade”, afirma a diretora.

Quando vem ao mundo, todo animalzinho recebe uma missão, uma missão que vem gravada em seu pequeno coração assim como seu nome na coleira. Alguns recebem a missão de guiar, outros recebem a missão de proteger, alguns vêm para fazer companhia e outros recebem até mesmo a missão de curar. Bom, é nisso que acredita M.C., a chihuahua que lidera todos os animaizinhos na Petshop da Dra. Maggie cuida para que tudo esteja sempre na mais perfeita ordem. O problema é que essa ordem parece estar com os dias contados depois da chegada de Mussarela, um cãozinho com nome de queijo que foi criado pelas ruas e que, depois de se envolver com o bando de cachorros errados, acabou precisando de abrigo e foi se esconder por lá. Como se não fosse o bastante para tirar o sono de MC, a notícia de que a Petshop poderá ser demolida para dar lugar a um estacionamento acerta todos em cheio. Agora, bichinhos adestrados e de rua vão precisar trabalhar juntos e superar suas diferenças se quiserem sair dessa!

Esse é o enredo de “Petshop, o Musicão”, uma comédia musical infanto-juvenil, destinada a entreter e a agradar toda família. O objetivo principal do espetáculo é transportar tutores de Pets, seus familiares e o público em geral, através de uma experiência única de entretenimento, que visa informar, educar e conscientizar sobre importantes questões a respeito do bem-estar dos animais.

Victoria Ariante é bacharel em artes cênicas pela Escola Superior de Artes Célia Helena, com formação em teatro musical na 4Act Performing Arts e especialização em Nova York, e bailarina clássica pela Royal Academy of Dance. No audiovisual, fez campanhas publicitárias para Banco do Brasil, Unilever, Bradesco e Hellmann ‘s, além de participação no filme Mamonas Assassinas. Dirigiu o premiado espetáculo “Se Essa Lua Fosse Minha”, com o qual foi indicada a melhor direção pelo Broadway World e eleita umas das melhores direções pelo portal Observatório do Teatro, além de indicação ao Prêmio APTR de 2024. Foi preparadora de elenco em “Pluft, o Fantasminha”, contemplado na Série Espetáculos Didáticos do Teatro Usiminas, em MG; diretora de movimento em “Cargas D’Água – Um Musical de Bolso” e diretora associada da referida montagem em Londres, sob o título de “Out of Water – A Brazilian Pocket Musical”. Em 2023, assinou direção de movimento no espetáculo inédito “Voz de Vó”, com direção de Sara Antunes e supervisão artística de Vera Holtz, indicado a 5 categorias no Prêmio APCA, incluindo melhor espetáculo infantil-juvenil; foi assistente de direção e coreografia no espetáculo “João e Maria”, no Teatro Santander, e coreógrafa residente de “Grease” e “O Guarda Costas – O Musical”, ambas no Teatro Claro. Atualmente, dirige o monólogo musical “Donatello”, de Vitor Rocha e com músicas de Elton Towersey; diretora e coreógrafa de “Alice – O Musical”, montagem acadêmica do Estúdio Broadway; e assistente de direção e diretora residente de “Petshop – O Musicão”, com direção de Fernanda Chamma.

Serviço:

“Petshop – O Musicão”

Únicas apresentações

Teatro Municipal Braz Cubas – Av. Senador Pinheiro Machado, 48 – Vila Matias, Santos – SP

Dias 7 e 8 de junho

Sexta-feira às 20h e Sábado às 15h e 18h

Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 100,00

Vendas online: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-petshop-o-musicao-teatro-municipal-braz-cubas-comedia-430484392586904.html

Classificação: Livre

Duração: 70 minutos