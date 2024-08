Espetáculo Os Quatro Cantos de Elpídio circula pelo interior de São Paulo

No dia 8 de agosto, às 20h. a companhia Navega Jangada de Teatro inicia sua circulação pelo interior do estado de São Paulo com o espetáculo Os Quatro Cantos de Elpídio, que fala do amor da personagem Catarina por uma música e sua viagem em busca desse compositor. Serão 8 apresentações da peça, que serão distribuídas nas cidades de Botucatu, Ourinhos, Santos, São Luiz de Piratininga e Suzano, além da realização da oficina “Música como Narrativa no Teatro Popular”, ministrada pela Cia Navega Jangada em cada uma dessas cidades. O projeto, intitulado “Encontros Caipiras”, foi contemplado pelo PROAC (Programa de Ação Cultural) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Todos os eventos são gratuitos!

Sinopse da peça Os Quatro Cantos de Elpídio: O amor de uma menina por uma música! É assim que começa a viagem de Catarina pelos quatro cantos, atrás do compositor que toca seu coração com tanta poesia e melodia.

É uma história contada e cantada por 8 festeiros, que passam por devoções, carnavais, personagens como Mazzaropi (que teve canções de Elpídio em seus filmes), até quem sabe chegar em Elpídio dos Santos, o tão procurado compositor. Um universo de cores, festas, lembranças, e muita saudade!!

Na peça integram o elenco oito atores e músicos Rita Gutt, Gabriel Ivanoff, Rodrigo Regis, Dicinho Areias, Alef Barros, Melina Marchetti, Rebeka Teixeira e Fernando Carneiro. A criação é de Talita Cabral e Rodrigo Régis.

Elpídio dos Santos (1909-1970) foi parceiro e amigo de Mazzaropi, criando 25 trilhas para seus filmes. Autor de uma extensa obra como A Dor da Saudade, Você Vai Gostar (conhecida muitas vezes por Casinha Branca) e Lua na Roça, teve inúmeros sucessos gravados por artistas como Almir Sater e Sérgio Reis, Fafá de Belém, Vanuza, Cascatinha e Inhana, Renato Teixeira entre outros. Suas músicas fizeram parte da trilha sonora das novelas: Cabocla Rede Globo), Rei do Gado (Rede Globo), Pantanal (TV Manchete/SBT) e Meu Pé de Laranja Lima (Band).

A Cia Navega Jangada de Teatro foi fundada em 2008, resultado de pesquisas na área do teatro de animação, circo, corporeidade do ator e música desde 2006. Fundada por Talita Cabral (diretora e atriz) e Rodrigo Regis (compositor e diretor musical e músico) tem como principal característica em seus trabalhos a música como forma de narrativa. Possui um vasto repertório de espetáculos teatrais, que mesclam a manipulação de bonecos, tecidos, objetos, o circo, a música ao vivo e a linguagem não verbal. Além de contações, intervenções e oficinas. Seus integrantes possuem inúmeras habilidades musicais e habilitação na área da arte e também na arte-educação. Estreou em 2008 no SESC Santos para um público de 700 pessoas com o espetáculo “Nas Terras de Kublai Khan”, e percorreu a partir de então diversas unidades de SESC, SESI, Prefeituras, etc. Esteve em temporada em locais como: Teatro Martins Pena, SESC Vila Mariana, entre outros. Participou por quatro anos do Festival de Teatro de Bonecos em São Paulo (organizado pela Cia Circo Navegador), ao lado de Cias renomadas na área do teatro de animação. E em 2015 foi convidada para integrar a programação do Festival em comemoração aos 15 anos do festival, como o espetáculo “Balonário – O Balão do Imaginário”. Estreou em abril de 2016 o espetáculo que une circo, teatro e música: “Temos Vagas”, que posteriormente foi contemplado pelo ProAC Circulação de Espetáculos Infanto-Juvenis e também pelo Viagem Teatral do SESI 2017, além de diversas temporadas e apresentações em unidades do SESC. Em junho 2017 estreou seu novo espetáculo infantil a partir da pesquisa do teatro de animação: “A Pequena Semente Do Tempo”, que foi contemplado pelo Territórios do SESI 2018 e pelo 15º Prêmio Zé Renato. Ainda em 2018, estreou seu primeiro espetáculo adulto “Os Quatro Cantos de Elpídio”, que aborda a vida e obra do compositor dos filmes de Mazzaropi. O espetáculo participou recentemente do FIT Rio Preto – Festival Internacional de São José do Rio Preto, um dos mais importantes do país.

Serviço:

Botucatu

Teatro Municipal “Camilo Fernandez Dinucci”

Praça Coronel de Moura Campos, 27

Dia 8 e 9 de agosto, quinta e sexta, às 20h

Oficina: Dia 9, às 15h

Ourinhos

Teatro Municipal “Miguel Cury”

R. Nove de Julho, 496 – Centro

Dias 10, sábado, às 20h e 11 de agosto, domingo, às 19h

Oficina: Dia 10, às 14h

Santos (integrando a programação do FESTA – Festival Santista de Teatro)

Teatro Guarany

Praça dos Andradas, 100 – Centro

Dia 28 de agosto, quarta, às 15h e às 20h

Oficina: dia 27, às 16h

São Luiz do Paraitinga

Praça da Igreja Matriz – Centro

Dia 31 de agosto, sábado, às 21h

Oficina: 31, às 13h

Suzano

Teatro Municipal “Dr Armando da Ré”

R. General Francisco Glicério, 1354 – Centro

Dia 15 de setembro, domingo, às 19h

Oficina: Dia 15, às 15h

Grátis!

Classificação indicativa: Livre

Duração: 80 min

Realização: PROAC (Programa de Ação Cultural) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.