Espetáculo ‘O Funcionário do Mês’ chega ao Rio de Janeiro

Com uma temporada de três apresentações, “O Funcionário do Mês” será encenado nos dias 02, 03 e 04 de outubro, na Arena Carioca Abelardo Barbosa, Pedra de Guaratiba – Rio de Janeiro. A peça questiona, de forma sutil e impactante, o preço emocional que pagamos para “fazer parte da diversão” e a inevitabilidade de que, em algum momento, todos receberemos a conta.

O espetáculo “O Funcionário do Mês”, escrito e estrelado por Walle Pinheiro, traz um olhar crítico, bem-humorado e por vezes melancólico sobre o cotidiano de um atendente de bar, em um cenário que mistura humor, drama e crítica social.

A peça mergulha no universo desse personagem central, um funcionário dedicado, mas que, diante das exigências e absurdos do dia a dia, questiona o valor do trabalho em uma sociedade acelerada. Enquanto limpa, organiza e serve os clientes, reflete sobre o tempo e as relações humanas.

O público é recebido em cena pelo próprio atendente, criando uma imersão onde o banal e o surreal se encontram, como quando o protagonista conversa com o Piriquito, seu peixe confidente.

O projeto ganha vida sob a direção de Lui Nacif, diretor do projeto: “O espetáculo ‘O Funcionário do Mês’ promete provocar o público com uma narrativa que mistura o real e o absurdo, em uma trama repleta de humanidade. Um espetáculo que fará rir, pensar e, quem sabe, se reconhecer nas pequenas tragédias cotidianas do protagonista”, comenta.

A dramaturgia costura situações cômicas com momentos de profunda reflexão, oferecendo uma crítica à precarização do trabalho, à perda de identidade e à frustração diante de expectativas não alcançadas. Com diálogos ágeis e inteligentes, provoca o riso e o incômodo ao tratar de questões atuais como o aquecimento global, a ansiedade da sociedade moderna e a falta de reconhecimento no ambiente profissional.

FICHA TÉCNICA:

Dramaturgia: Walle Pinheiro

Direção: Lui Nacif

Elenco: Walle Pinheiro

Trilha Sonora Original: Rodrigo Parcias

Preparação de Ator: Marcelo Miguez

Preparadora Vocal: Jane Celeste

Iluminação: Peder Salles

Cenografia & Caracterização: Carolina Morales

Assistente de Cenografia: Fefa Frias

Figurino: Catia Vianna

Voz OFF: Marcos dos Anjos

Consultor em Acessibilidade: Christofer Moreira

Tradução em Libras: Patrícia Cantuária

Operação Legenda: Carolina Morales

Operação de Luz: Luana Vidinha

Operação de Som: Marcelo Miguez

Mídias Sociais: Natalia Dias

Design Gráfico: Peu Lima

Assessoria de Imprensa: LEAD Comunicação – Flávia Tenório

Direção de produção: Lui Nacif

Coordenação de produção: Walle Pinheiro

Produção Executiva: Marcelo Miguez

Serviço

Espetáculo “O Funcionário do Mês”

Datas: 02, 03 e 04 de outubro de 2024, quarta, quinta e sexta.

Horários: 14h e 19h

Local: Arena Carioca Abelardo Barbosa

Endereço: Rua Sd. Elizeu Hipólito, s/n – Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro

Como participar:

Ingressos: R$: 10 (inteira) R$ 5 (meia)

Venda de ingressos: Bilheteria Arena Carioca Abelardo Barbosa

CLASSIFICAÇÃO: 10 anos

Sinopse

Ao almejar se tornar um garçom autêntico e trabalhar num restaurante à Beira Mar, o atendente, mineiro sonhador que se muda para a Cidade Grande em busca de boas oportunidades, enfrenta seus monstros quando começa a perceber que seus sonhos são possíveis. “O Funcionário do Mês” é um encontro poético sobre observar a vida e o tempo.