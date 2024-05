Espetáculo “O Avesso da Pele” é um dos destaques da programação de teatro da Prefeitura

Espetáculos acrobacias, drama, romance e comédia fazem parte da grade de programação de teatro gratuita que a Prefeitura promove durante o próximo mês de junho. Um dos destaques é a peça O Avesso da Pele, baseada no romance escrito por Jeferson Tenório (vencedor do prêmio Jabuti 2021 na categoria Romance Literário), que será apresentada nos dias 1 e 2 no Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, na Zona Sul.

A história é narrada por Pedro. Seu pai, Henrique, é um professor de literatura da rede pública de ensino que sofre uma desastrosa abordagem policial. Ele é assassinado voltando para casa depois de uma das melhores aulas da sua vida. A partir dessa morte, Pedro então decide resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos.

Até o dia 16, o espetáculo As Aves da Noite, baseado no texto de Hilda Hilst é a atração no Teatro Arthur de Azevedo, na Mooca, Zona Leste. Conta a saga da fuga de um prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz, entre a Alemanha e a Polônia, em 1941.

A coreografia Canto dos Malditos, que será apresentada em 26 de junho no Teatro Paulo Eiró, é adaptado do livro homônimo, de Austregésilo Carrano, e inspirado no filme “Bicho de Sete Cabeças”, de Laís Bodanzky. A trama narra a trajetória de um rapaz que encontra o equilíbrio na dança.

