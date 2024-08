Espetáculo O Auto da Compadecida no Teatro Carlos Gomes

Após apresentações em escolas de teatro do ABC entre 2019 e 2020, a Cia Kaoz de Teatro revive, novamente, a comédia “O auto da Compadecida”, que conta as aventuras de Grilo e Chicó. Nesta nova adaptação do clássico “Auto da Compadecida”, Grilo e Chicó são interpretadas por duas mulheres, destacando o protagonismo feminino. A comédia é utilizada de forma inteligente para abordar temas como religiosidade, corrupção e hipocrisias sociais, com uma abordagem leve e com muito humor. O espetáculo conta com musicalidade ao vivo, visando envolver o público do início ao fim, garantindo diversão enquanto todas as mensagens são entregues. Venha se encantar e refletir conosco nesta jornada única!

A apresentação acontece dia 30/08 (sexta), às 19h30, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (R. Sen. Flaquer, 110 – Centro, Santo André – SP, 09010-160), com ingressos a partir de R$ 25.

Classificação Indicativa: 12 anos

SINOPSE

As peripécias das duas protagonistas, Grilo e Chicó, envolvem situações hilárias e pensamentos sobre a vida enquanto driblam cangaceiros, padres e até mesmo o próprio diabo. A peça mescla humor, crítica social e elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro, uma festa de comédia e canção, do jeitinho que o povo brasileiro gosta.

FICHA TÉCNICA

Elenco: Anabelle Costa, Gustavo Menegusso, Kelly Vieira, Leila Gimenez, Mariana Sibinel, Mike Oliveira, Natália Freitas, Nayra Barros, Rodrigo Pinho, Sarah Arsani

Direção: Luiz Campos

Dramaturgia: Ariano Suassuna

Operação de Iluminação: Lucas Profírio

Direção Musical e Trilha Sonora: Mariana Sibinel

Maquiagem: Natália Freitas

Produção: Mike Oliveira

Serviço

O Auto da Compadecida

30/08 às 19h30

Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes – R. Sen. Flaquer, 110 – Centro, Santo André

Ingressos