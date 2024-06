Espetáculo “No Cantinho com Você” fará apresentação única e gratuita em São Bernardo

A Epifania Cia. de Teatro comemora 14 anos de existência com uma turnê pelo estado de São Paulo, apresentando o espetáculo “No Cantinho com Você”, com texto original e inédito, dirigido por Samir Signeu. Em São Bernardo do Campo, o espetáculo fará uma apresentação única e gratuita no Teatro Elis Regina, no dia 28 de junho, às 20h.

Inicialmente, apresentado em formato online, como um filme-espetáculo, em 2021, durante a pandemia da Covid-19. “No Cantinho com Você” estreia no palco com um novo olhar e uma abordagem voltada para o formato presencial.

A comédia é estruturada como um programa de rádio, da Rádio Jaburu, sendo todas as histórias capitaneadas pela apresentadora do programa, Venusa do Rego, que está sempre atenta para fazer o programa “render mais”. Às vezes, ela exagera nas medidas e caminhos adotados. Com elenco formado pelas atrizes Amanda Leones, Carla Dias e Luana Costa, que se revezam no papel de apresentadora e de entrevistadas. Esta estrutura narrativa possibilita um mergulho nas histórias das personagens, enquanto o programa se desenrola de forma cômica e envolvente.

O roteiro começa com Venusa do Rego recebendo Maria João, mãe de dois filhos que compartilha sua experiência crua e direta sobre maternidade e parto, contrastando significativamente com a representação idealizada frequentemente mostrada em novelas e mídias. As descrições de Maria João sobre o parto no sistema público de saúde trazem um realismo gritante, misturado com uma dose de humor sobre suas dificuldades e o descompasso entre suas expectativas e a realidade.

Segue-se uma conversa com Amanda Leones, atriz que vai ao programa para divulgar o seu mais recente trabalho, o espetáculo “Das Dores”, que aborda as “dores femininas”. O diálogo é interrompido frequentemente por perguntas invasivas e inapropriadas de Venusa, que tenta desviar o foco para a vida pessoal de Amanda, de forma cômica. A conduta da entrevistadora e as respostas da entrevistada terminam por fazer uma crítica à curiosidade invasiva sobre a vida privada das mulheres e dos artistas.

Por fim, o texto apresenta Alexia, coach de relacionamentos que discute seu trabalho e filosofia de vida. As interações com Venusa são cheias de mal-entendidos e momentos cômicos, enfatizando uma crítica sutil ao mercado de autoajuda e a superficialidade de certos tipos de coaching.

A peça é uma sátira social, que usa do humor para criticar e questionar normas sociais, a glamourização da mídia e a curiosidade pública sobre a vida privada; enquanto celebra a autenticidade e as histórias não contadas da vida cotidiana das mulheres. Isso acontece ao explorar o formato de um programa de rádio, criando um espaço para vozes femininas expressarem suas verdades sem filtros, dentro de um cenário que tanto revela quanto zomba das contradições da sociedade.

Nesta montagem, a equipe de criação optou pelo colorido quente e vibrante, tanto no cenário quanto nos adereços, fazendo referências ao tropicalismo e ao universo “almodovariano”. O cenário é minimalista e remete a um estúdio de rádio, onde acontecem as entrevistas, no “cantinho”. O espetáculo conta com projeção de vídeos que dialogam com a proposta cênica. A estética é do exagero, com pinceladas expressionistas.

As cidades visitadas pela turnê serão Rio Claro, Piracicaba, Votorantim, Araras, Cubatão, São Sebastião, São Bernardo do Campo e Mairiporã, além do município de São Paulo.

“No Cantinho com Você” é uma produção apoiada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio de recursos do Proac Editais. A Epifania Cia. de Teatro convida a todos a experimentar essa comédia que busca provocar e sensibilizar o público com toques de humor sutil e sátiras das situações do cotidiano.

Sinopse

“No cantinho com você” é o programa de entrevistas da Rádio Jaburu apresentado por Venusa do Rego, mulher em busca de sucesso e de bisbilhotar a vida alheia. A comédia – que ri das fragilidades, mas não abdica de mostrar a força e a coragem das mulheres, traz para o palco três entrevistas: uma mulher do povo (Maria João) que falará sobre sua experiência com o parto numa maternidade pública; uma atriz e produtora (Amanda Leones) que está fazendo a divulgação do mais recente trabalho de seu grupo de teatro e uma personal influencer e coach de relacionamentos (Alexia Von Poser), sempre com uma frase de efeito, reveladora de muitas de suas contradições, na ponta da língua.

Serviço

Data: 28/06/2024

Horário: 20h

Local: Teatro Elis Regina

Av. João Firmino, 900 – Assunção, São Bernardo do Campo/SP

Classificação: 12 anos

Duração: 60 minutos

Acesso: todas as apresentações são gratuitas