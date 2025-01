Espetáculo “Na Lona de Benjamim” celebra a herança do circo brasileiro

O circo-teatro “Na Lona de Benjamim” promete encantar o público em 16 apresentações gratuitas nos teatros municipais Paulo Eiró e Arthur Azevedo, respectivamente entre os dias 30 de janeiro e 9 de fevereiro, e 13 a 23 de fevereiro. As sessões ocorrerão de quinta a sábado, às 21h, e aos domingos, às 19h.

Produzido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura, o espetáculo revisita a história de Benjamin de Oliveira, um pioneiro do circo brasileiro nascido em 1870. A trajetória deste artista é marcada pela superação; após escapar da escravidão, ele se uniu a uma trupe circense, onde desenvolveu suas habilidades como acrobata e palhaço, tornando-se uma figura respeitada no mundo do entretenimento.

Chico Vinícius, que atua como dramaturgo na produção, destaca que a narrativa utiliza os diversos talentos artísticos de Benjamim para abordar questões relacionadas à memória e ao protagonismo dos artistas negros. Ele salienta: “O povo preto sofreu um apagamento histórico em suas narrativas. O objetivo do espetáculo é resgatar essas histórias e personagens, pois ainda há muito a ser contado”.

A obra é apresentada pelo Coletivo Catappum!, uma companhia teatral que recebeu apoio na 42ª edição do Edital de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo. O projeto inclui uma pesquisa intitulada “Na Lona de Benjamim de Oliveira têm comicidades e palhaçarias negras”, que resultou não apenas neste espetáculo, mas também na webserie “Caminhos Abertos de Benjamim de Oliveira”, disponível no canal do YouTube do grupo.

A diretora Mafalda Pequenino explica que o elenco participa ativamente em diversas frentes artísticas, incluindo canto, dança e palhaçaria. “Minha direção busca expandir essa multiplicidade, combinando diferentes linguagens com a arte circense e da palhaçaria, iluminando assim o picadeiro com essa diversidade”, conclui Mafalda.

Os interessados em assistir ao espetáculo devem retirar os ingressos uma hora antes das apresentações na bilheteira ou através do site Sympla. A classificação indicativa é para maiores de 10 anos.

Teatro Paulo Eiró

Quando: 30/01 a 09/02 (quinta, sexta e sábado, às 21h, domingo, às 19h)

Ingresso: retirada gratuita na bilheteria com uma hora de antecedência ou no link https://www.sympla.com.br/evento/na-lona-de-benjamim/2799458

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro



Teatro Arthur Azevedo

Quando: 13/02 a 23/02 (quinta, sexta e sábado, às 21h, eomingo às 19h)

Ingresso: Retirada gratuita na bilheteria com uma hora de antecedência ou no link https://www.sympla.com.br/evento/na-lona-de-benjamim/2804381

Endereço: Av. Paes de Barros, 955 – Mooca