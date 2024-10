Espetáculo musical marca a chegada do Papai Noel ao Tietê Plaza

A magia do Natal invade o Tietê Plaza com uma surpresa emocionante para os fãs da Disney. No dia 03 de novembro o shopping inaugura sua decoração natalina exclusiva com o tema Toy Story, filme produzido e exibido pela Disney Pixar que já conquistou milhares de fãs mundialmente e lança seu quinto título em 2025. A data também será marcada pela chegada do Papai Noel e personagens temáticos com um espetáculo musical que vai animar o público e dar boas-vindas ao bom velhinho.

A programação também inclui espaços totalmente instagramáveis para que os visitantes registrem cada momento e além da cenografia mágica, os clientes ainda têm a oportunidade de se encontrar gratuitamente com os famosos personagens da animação Woody, Buzz Lightyear e Jessie.

Toda a decoração que ficará no shopping até o dia 24 de dezembro, conta com diferentes ambientes, desde a fachada até os pisos internos que trazem experiências inesquecíveis para curtir em família. Serão espaços com atividades interativas e cenários especiais da Disney, incluindo a árvore de Natal de 9,10 metros de altura acompanhada de um escorregador gigante do Slinky que ficará na Praça Atrium, localizada no Piso Térreo e vai divertir a criançada.

“Estamos muito empolgados em trazer a experiência Disney para dentro do shopping e dar a oportunidade para que o público conheça de perto os personagens licenciados da marca com uma programação de Natal completa. Em 2023 reunimos cerca de 1,3 milhões de visitantes entre os meses de novembro e dezembro com a decoração da Disney e acreditamos que este ano não será diferente”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do Tietê Plaza.

Para a experiência de Natal ser ainda mais completa, o encontro com o Papai Noel será até o dia 24 de dezembro, todos os dias das 13h às 21h. O bom velhinho vai receber com muito carinho crianças e adultos em seu trono temático para uma sessão de fotos. Além disso, os personagens do Toy Story também marcam presença no shopping em datas especiais de novembro e dezembro com sessões de fotos e interação com o público. Para participar dos encontros, cada participante deve escolher um horário e fazer uma inscrição prévia on-line para retirar a pulseira no 1° Piso, próximo a Preçolândia.

Confira as datas e horários dos encontros com os personagens Woody, Buzz e Jessie:

Datas: 03, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 30/11 e 01, 07, 08, 14 e 15/12

14h às 14h30 – Encontro com Woody

14h30 às 15h – Encontro com Jessie

15h às 15h30 – Encontro com Buzz

15h30 às 16h – Encontro com Woody

16h às 16h30 – Encontro com Jessie

16h30 às 17h – Encontro com Buzz

17h às 17h30 – Encontro com Woody

17h30 às 18h – Encontro com Jessie

18h às 18h30 – Encontro com Buzz

18h30 às 19h – Encontro com Woody

19h às 19h30 – Encontro com Jessie

19h30 às 20h – Encontro com Buzz

Serviço

Espetáculo de inauguração de Natal no Tietê Plaza Shopping

Endereço: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Data: 03/11

Horário: às 12h

Local: Piso Térreo