Espetáculo leva ensino sobre mobilidade e sustentabilidade para crianças em 87 cidades

Durante o primeiro semestre deste ano, 21.688 pessoas, incluindo crianças e adolescentes da rede pública de ensino, já assistiram ao espetáculo teatral “Ir e Vir: Cidadão Vigilante”. O espetáculo conta com patrocínio do Instituto CCR.

A peça fala sobre um estudante que precisa descobrir como as crianças podem contribuir para a segurança no trânsito e tem levado temas como mobilidade urbana e sustentabilidade para teatros e escolas de todo o Brasil. Até agora, foram realizadas 98 apresentações, passando por 43 cidades de quatro estados.

O coordenador geral da Companhia de Teatro Parafernália, João Paulo Vital, conta que o projeto Caminhos em Cena é uma produção itinerante que permite ao teatro chegar a lugares onde muitas vezes o acesso à cultura é limitado.

“Neste primeiro semestre, estivemos em lugares onde crianças nunca tinham assistido a um espetáculo. É gratificante ver o brilho nos olhos quando os atores entram em cena, a surpresa nas transições de cenário, observar o público se divertindo com as músicas ou o entusiasmo durante o ‘Quiz do Cidadão Vigilante’. O projeto Caminhos em Cena oferece a oportunidade para pessoas que nunca estiveram em um espaço cultural vivenciar um espetáculo capaz de transformar vidas”, compartilhou.

A obra, de autoria da Companhia de Teatro Parafernália, é realizada graças ao apoio do Ministério da Cultura e patrocínio do Instituto CCR, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A expectativa até o fim do ano é a de impactar diretamente um público superior a 30 mil pessoas durante 200 apresentações em 87 cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“Para o segundo semestre espero o mesmo sucesso. Desejo que o espetáculo Ir e Vir: Cidadão Vigilante alcance mais e mais pessoas, mostrando a importância da mobilidade urbana e da sustentabilidade, transformando-as em cidadãos mais conscientes do seu papel na sociedade”, disse João Paulo Vital.

Sinopse – O espetáculo “Ir e Vir: Cidadão Vigilante” conta, de maneira divertida, a história de Gael, Valentina e Lucas, que buscam respostas sobre como as crianças podem contribuir para a segurança no trânsito, com a ajuda de Irevinda, Senhor Semáforo e Coninho. Além do espetáculo, serão distribuídas 30 mil cartilhas educativas sobre educação no trânsito, inclusão social e mobilidade urbana. O projeto, com texto original de Viviane Casteliani e adaptado pelo autor Almir Pugina e dirigido por Alexandre Souzah, apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, visando educação de qualidade e cidades sustentáveis.

SOBRE A CIA DE TEATRO PARAFERNÁLIA – Com mais de 30 anos, a Cia de Teatro Parafernália é conhecida por suas produções teatrais que mesclam entretenimento e reflexão sobre questões sociais e ambientais. Com uma equipe talentosa e dedicada, a companhia busca utilizar a arte como ferramenta de transformação e conscientização. Com sede em Mogi Guaçu, realiza durante todo o ano apresentações teatrais gratuitas em quase todo Brasil.