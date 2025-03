Espetáculo infantil Temos Vagas participa da Entoada Nordestina em Ribeirão Pires

Dia 23 de março, domingo, às 15h, a 3ª Entoada Nordestina apresenta o espetáculo infantil Temos Vagas da Cia Navega Jangada.

Sinopse: Dois palhaços disputam uma vaga para trabalhar em um grande circo que acaba de chegar na cidade. O dono do picadeiro resolve aplicar alguns testes para ver suas habilidades, mas, como não poderia ser diferente, eles realizam diversas trapalhadas na tentativa de agradar o gosto do futuro patrão.

Temos Vagas é um espetáculo teatral infantil que nasceu do desejo de homenagear essas trupes que, ainda hoje, circulam por esse mundo afora. E, pensando na tradição do Circo no Brasil, dois palhaços (acompanhados de uma banda ao vivo) trazem à cena diversos números consagrados no imaginário popular, como a “Mulher Barbada”, o “Homem mais forte do Mundo”, o “Grande Mágico”, entre outros.

A encenação da Cia Navega Jangada optou por privilegiar as ações físicas dos atores e suprimir as falas, prendendo a atenção do espectador a cada gesto/ação e universalizando o acesso e o entendimento das cenas e situações para todas as pessoas e idades. A ausência de falas, que também é uma das linhas de pesquisa da Cia, proporciona uma aproximação maior entre público e artista, pois torna-se desafiadora para os intérpretes, exigindo deles grande precisão cênica.

Acompanhando e ressaltando as nuances da história, a música foi inteiramente composta para a encenação, trazendo referências de antigos temas musicais circenses e ritmos como Dixieland, Gypsy Jazz e Klezmer. Dessa maneira, bateria, baixo acústico, trombone, saxofone e guitarra são tocados ao vivo, ressaltando o caráter coletivo e artesanal da criação artística e trazendo frescor e precisão ao jogo cênico.

A Cia Navega Jangada foi contemplada pelo edital da Lei Paulo Gustavo de Manutenção de Atividades no Estado de São Paulo, que é do Ministério da Cultura e realizado pelo Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Serviço

Temos Vagas

Cia Navega Jangada

Instagram @navegajangada

3ª Entoada Nordestina

Complexo Ayrton Senna

Avenida Prefeito Valdírio Prisco 193 – Jardim Itacolomy

Ribeirão Pires

Teatro infantil

Classificação: Livre

Duração: 70 minutos

Entrada Gratuita