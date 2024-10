Espetáculo infantil ‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’ ultrapassa 30 mil espectadores e mais de 60 cidades

O espetáculo “Ir e Vir: Cidadão Vigilante”, voltado para crianças de 6 a 12 anos, já atingiu a marca de 32.354 espectadores, superando a expectativa inicial que era de cerca de 30 mil, em sua turnê por 65 das 87 cidades por onde o projeto Caminhos em Cena pretende passar em 2024. A peça, que aborda temas como mobilidade urbana, sustentabilidade e cidadania, é uma iniciativa da Companhia de Teatro Parafernália, com patrocínio do Instituto CCR e apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Com 151 apresentações realizadas até o momento, a peça tem como objetivo conscientizar o público infantojuvenil sobre a importância de atitudes cidadãs no trânsito, utilizando uma linguagem simples e divertida. Durante os 40 minutos de espetáculo, os personagens Gael, Valentina e Lucas embarcam em uma aventura para descobrir como as crianças podem ajudar a tornar o trânsito mais seguro.

Paulo Miguel Nunes, estudante da EMEF Profa. Marygnes Franzolin Maurício de Oliveira, é exemplo. “Gostei muito da peça e achei muito importante porque ela nos alerta sobre os perigos da rua e o que não devemos e o que podemos fazer para ajudar”.

Para Andreia Nunes, atriz, gestora cultural e coordenadora executiva da Cia. de Teatro Parafernália, o impacto gerado pela peça tem sido uma grande vitória. “A resposta das crianças e dos educadores tem sido muito positiva. Ver o envolvimento delas com temas como cidadania e segurança no trânsito de uma forma tão leve e divertida é algo que nos emociona. O projeto está alcançando não só o público que imaginamos, mas também levando a magia do teatro, da arte e da cultura e uma mensagem muito importante para famílias e comunidades inteiras”, afirmou Andreia.

João Paulo Vital, coordenador do projeto Caminhos em Cena, também destacou o alcance do espetáculo. “O engajamento das crianças e o interesse que elas demonstram em aprender e compartilhar o que veem no palco é algo que nos motiva a seguir adiante e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. O projeto Caminhos em Cena tem gerado impacto na educação e na formação de novos cidadãos mais conscientes”, comentou João Paulo.

Além das apresentações, o projeto também distribui mais de 30 mil cartilhas educativas com jogos e dicas sobre trânsito e sustentabilidade. Parte do projeto Caminhos em Cena, com texto adaptado de Almir Pugina e direção de Alexandre Souzah, “Ir e Vir: Cidadão Vigilante” está previsto para realizar 200 apresentações em cinco estados e espera atingir 30 mil pessoas ao longo da turnê.

A peça já passou pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Nos próximos dias percorre cidades da Grande São Paulo e do Vale do Paraíba e segue para o Rio Grande do Sul. Com o sucesso já consolidado, a peça segue promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como a Educação de Qualidade e Cidades Sustentáveis.