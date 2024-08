Espetáculo inédito “O Sonho Americano” estreia em São Paulo

“O Sonho Americano” é ambientado no Brasil, nos anos 1970, no auge do endurecimento da ditadura militar, e revela aspectos da nossa sociedade hoje. A peça revela como emoções tais quais insegurança, medo e o desamparo são manipulados e as reações possíveis quando a pequena burguesia se vê numa situação crítica.

A história começa com a inesperada visita de Bento à sua tia, Antônia, e sua prima Beatriz. O rapaz é recém ingresso na luta armada, todavia, fracassa a sua primeira atuação contra repressão e ele precisa de um lugar para passar a noite até que seu grupo possa organizar sua fuga. Bento tem a mesma idade que Beatriz, tendo sido adotado quando ainda tinha sete anos. Assim, ambos cresceram muito próximos, como se fossem irmãos.

É por isso que Bento, mesmo que chegando inesperadamente e numa situação tão delicada, é muito bem recebido por ambas. As horas que passam juntos servem como um mergulho em memórias de família, conversas acerca da ditadura e expectativas para o futuro do Brasil. Mas, em algum momento, Beatriz recebe a informação de que foi aprovada para sua desejada pós-graduação em Harvard, e então tudo muda. Ela teme que a presença de um “subversivo” em sua casa possa prejudicá-la, e assim, ela é capaz de tudo, inclusive denunciar seu próprio primo.

Essa é a premissa de “O Sonho Americano”, que embora ambientada no início dos anos de 1970, estabelece conexões entre aquele período e tantos fatos tão atuais no Brasil.

Além do texto, Luiz Carlos Checchia assina também a direção do espetáculo que tem no elenco os atores Camila Costa Melo, Cristina Bordin, Flávio Passos, Gabriel Santana e Ruben Pignatari.

O espetáculo estreia em setembro, para curta temporada no Teatro Studio Heleny Guariba, em São Paulo.

Ficha técnica:

Texto e direção: Luiz Carlos Checchia

Realização: Cia Teatro dos Ventos

Elenco: Camila Costa Melo, Cristina Bordin, Flávio Passos, Gabriel Santana e Ruben Pignatari.

Luz e som: Iohann Iori

Produção: Lavinia Fernandes

Assistentes de Produção: Aline Castilho, André Pignatari e Lígia Gurgel.

Serviço:

“O Sonho Americano”

Estreia em 14 de setembro de 2024

Curta temporada

Até 27/10 (exceto 27/09 e 28/09)

Sábados às 20h e domingos às 19h

Teatro Studio Heleny Guariba – Praça Franklin Roosevelt, 184 – República, São Paulo – SP

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)

Link de compra de ingressos ou pela Sympla

Classificação etária: 14 anos

Lotação: 60 lugares

Duração: 100 minutos