Espetáculo gratuito “Mulheres nas Ciências com a Palhaça Olga” acontece em SP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, realiza o espetáculo “Mulheres nas Ciências com a Palhaça Olga” nas bibliotecas municipais da cidade, até o dia 31 de julho, com múltiplas datas, em celebração ao Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico (08 de julho). A atividade, que já acontece desde o dia 2 de julho e passou pelas bibliotecas Álvaro Guerra e Arnaldo Magalhães Giácomo, dá foco às mulheres que trabalham neste campo, com objetivo de despertar o interesse no público pelas histórias e pela Ciência, apresentando o assunto de forma leve, interativa e descomplicada, além de provocar reflexões sobre as questões de gênero.

Inicialmente, o espetáculo foi pensado exclusivamente para a programação da Biblioteca Mário Schenberg, que possui temática específica voltada à ciência. Dado à relevância ao tema, posteriormente a atividade foi estendida às outras bibliotecas municipais da cidade. A ideia é mostrar que os espaços das bibliotecas vão além dos livros, sendo espaços vivos onde há produção de cultura por meio da leitura, teatro, rodas de conversa e contações de histórias.

O espetáculo é apresentado pela atriz Silvia Brunello, que interpreta a palhaça Olga, e conta a história de duas mulheres cientistas importantes para a humanidade: Marie Curie – única mulher a ganhar dois prêmios Nobel – e Rosalind Franklin – química britânica que decifrou as estruturas moleculares do DNA, RNA, vírus, carvão mineral e grafite. A temática circense foi pensada como forma de trazer o elemento lúdico à atividade, tornando-a mais agradável, atraente e de fácil compreensão ao público infantil.

Através das histórias, o espetáculo busca mostrar as contribuições científicas das mulheres, para a humanidade, com o intuito de “refletir sobre a importância das mulheres e sua relevante participação na sociedade, em trabalhos diversos, inclusive no ambiente científico” e “instigar as meninas a poderem se ver como cientistas e também incentivar que todas as pessoas normalizam a presença de mulheres em carreiras científicas,” pontua Silvia.

Confira a programação completa do espetáculo “Mulheres nas Ciências com a Palhaça Olga”

Programação

Mulheres nas Ciências com a Palhaça Olga

*Programação sujeita a alteração

Dia 5 de julho às 15h – Biblioteca Thales Castanho de Andrade

Dia 6 de julho às 10h30 – Biblioteca Roberto Santos

Dia 10 de julho às 14h – Biblioteca Vicente Paulo Guimarães

Dia 11 de julho às 14h – Biblioteca Mário Schenberg

Dia 12 de julho às 14h – Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

Dia 16 de julho às 14h30 – Biblioteca Menotti Del Picchia

Dia 18 de julho às 14h – Biblioteca Marcos Rey

Dia 31 de julho às 14h – Biblioteca Gilberto Freyre

Serviço

Mulheres nas Ciências com a Palhaça Olga

Linguagem: Teatro, Circo

Datas: 02 a 31 de julho

Público: Livre

Duração: 50 minutos

Ficha técnica: Elenco, Direção e Roteiro: Sílvia Brunello