Espetáculo Exausta, Em cena discute ansiedade com a exposição nas redes sociais

Com discussão sobre ansiedade e aceitação, o espetáculo Exausta, Em Cena leva as redes sociais e seus fantasmas para o teatro por meio de um monólogo idealizado por Carolina Romano, com coordenação dramatúrgica de Maria Giulia Pinheiro e direção e concepção de Victoria Ariante. A montagem terá 3 apresentações no Teatro Horus – Centro Cultural OCA, localizado na Mooca, nos dias 7, 14 e 21 de junho. As sessões são sempre às sextas-feiras, às 20h.

A história apresenta a personagem Exausta. Depois de viralizar nas redes sociais com um filtro do Instagram, ela se vê motivada a largar seu emprego tradicional em busca do reconhecimento como artista visual. Tudo parece funcionar a seu favor, até que a ansiedade volta para acabar com seus sonhos e ela se vê em uma guerra interna que a obriga a encarar suas partes mais feias.

Por meio do drama, a peça trata da existência exaustiva do jovem adulto moderno e das aflições de uma artista ao buscar pertencimento e reconhecimento por seu trabalho. Ela também discute a influência das redes sobre a vida e os sentimentos desse jovem, e a personagem vive um grande dilema com os números, likes e interações, que dão a ela uma falsa sensação de aceitação.

Além dessas discussões, o grande tema do espetáculo é a ansiedade. Ele aborda o processo de adoecimento mental de uma artista visual, bem como dos caminhos possíveis para que ela consiga se curar e reerguer.

A história é baseada na própria trajetória de Carolina, que viu sua personagem viralizar com um filtro do Instagram no final de 2021. O projeto “exausta” teve início quando ela conheceu a obra ‘Untitled #137’, na qual a fotógrafa Cindy Sherman retrata uma mulher com aparência cansada. Então, Carolina começou a refletir sobre a própria exaustão e todo o efeito que o caos político e social do período pré-pandemia teve sobre ela e seus amigos.

A partir dessa reflexão, ela lançou, no fim de 2021, o filtro no Instagram que simula o cartaz de um filme, com o título Exausta e a foto do usuário. Ele viralizou de forma inesperada e alcançou mais de 100 mil usuários apenas em sua primeira versão. Motivada pela identificação gerada em milhares de pessoas, a artista passou a inserir a personagem em diferentes cenários. A transição para o palco foi inspirada em grandes atrizes e dramaturgas contemporâneas: Phoebe Waller-Bridge, Micaela Coel, Leandra Leal e Clarice Falcão, além de Gregório Duvivier.

A interação entre as diversas expressões de arte é uma marca do trabalho de Romano. Formada em 2017 pelo extinto Instituto Stanislavski, em São Paulo, atuou em peças premiadas, performances híbridas e digitais, curtas-metragens e web séries.

FICHA TÉCNICA:

Idealização, concepção, dramaturgia e elenco: Carolina Romano. Direção e concepção: Victoria Ariante.Produção Executiva: Carolina Romano e Jonathan Mendonça. Direção de produção: Luiza Tabet. Iluminação: Rafa Bernardino e Leo Marques. Cenografia: João Bio e Diego Dac. Música Original: “Despertar” Gui Leal. Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli. Identidade visual e redes sociais: Carolina Romano e Giovanna Arantes Co-Realização: Pequeno Ato.

Nas redes sociais: @exaustaemcena / @_carolinaromano

Serviço:

Espetáculo Exausta em Cena

Dias 7, 14 e 21 de junho – Sextas-feiras, às 20h.

Teatro Horus – Centro Cultural OCA

Rua Juventus, 28 – Parque da Mooca

Ingressos: R$50 e R$25.

Dia 14 de junho haverá uma roda de conversa após o espetáculo.

Duração: 60 minutos.

Classificação etária: 12 anos