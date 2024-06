Espetáculo “Donatello” dirigido por Victória Ariante encerra temporada em São Paulo

Escrito e interpretado por Vitor Rocha, dramaturgo responsável por sucessos como “Mundaréu de Mim” e “Bom Dia Sem Companhia”, o musical “Donatello” convida a plateia a mergulhar nas memórias de momentos marcantes na vida de todos nós. O espetáculo autoral tem direção de Victoria Ariante e músicas originais de Elton Towersey, repetindo o trio responsável pelo premiado espetáculo “Se Essa Lua Fosse Minha”.

“Donatello” proporciona uma experiência teatral divertida e emocionante. Através de uma proposta intimista que passeia pelos mais profundos sentimentos humanos, o espetáculo aborda temas universais como amor, família, memória e envelhecimento. Em uma jornada de poesia e bom humor, acompanhamos o protagonista a atravessar a infância, adolescência e vida adulta, enquanto nos lembra do que não devemos esquecer: a vida é um sorvete que precisamos tomar depressa, antes que derreta.

A diretora Victoria Ariante é bacharel em artes cênicas pela Escola Superior de Artes Celia Helena, com formação em teatro musical na 4Act Performing Arts e especialização em Nova York, e bailarina clássica pela Royal Academy of Dance. No audiovisual, fez campanhas publicitárias para Banco do Brasil, Unilever, Bradesco e Hellmann’s, além de participação no filme Mamonas Assassinas. Dirigiu o premiado espetáculo “Se Essa Lua Fosse Minha”, com o qual foi indicada a melhor direção pelo Broadway World e eleita umas das melhores direções pelo portal Observatório do Teatro, além de indicação ao Prêmio APTR de 2024. Foi preparadora de elenco em “Pluft, o Fantasminha”, contemplado na Série Espetáculos Didáticos do Teatro Usiminas, em MG; diretora de movimento em “Cargas D’Água – Um Musical de Bolso” e diretora associada da referida montagem em Londres, sob o título de “Out of Water – A Brazilian Pocket Musical”. Em 2023, assinou direção de movimento no espetáculo inédito “Voz de Vó”, com direção de Sara Antunes e supervisão artística de Vera Holtz, indicado a 5 categorias no Prêmio APCA, incluindo melhor espetáculo infantil-juvenil; foi assistente de direção e coreografia no espetáculo “João e Maria”, no Teatro Santander, e coreógrafa residente de “Grease” e “O Guarda Costas – O Musical”, ambas no Teatro Claro. Atualmente, dirige o monólogo musical “Donatello”, de Vitor Rocha e com músicas de Elton Towersey; diretora e coreógrafa de “Alice – O Musical”, montagem acadêmica do Estúdio Broadway; e assistente de direção e diretora residente de “Petshop – O Musicão”, com direção de Fernanda Chamma.

“Donatello” encerra sua temporada com últimas apresentações nesta semana, quarta e quinta-feira, às 20h30. Os ingressos estão à venda pela Sympla.com.

Serviço:

“Donatello”

Últimas apresentações

Até 27 de junho de 2024

Local: Teatro Commune – Rua da Consolação, 1218 – Consolação – São Paulo

Quarta e quinta-feira às 20h30

Ingressos: R$50,00 (meia) e R$100,00 (inteira)

Vendas online: https://www.sympla.com.br/produtor/encantoartistico

Duração: 80min

Gênero: Musical

Classificação: Livre