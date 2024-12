Espetáculo de Natal gratuito no West Plaza encanta visitantes aos finais de semana

O West Plaza celebra o final do ano com uma superprodução musical inédita na capital paulista, “O Natal dos Brinquedos Mágicos”. A atração é gratuita, aberta para o público e acontece no Boulevard do shopping aos finais de semana, até 22 de dezembro, proporcionando uma experiência única para os visitantes.

O musical conta a história de Júlio, um garoto que está confuso sobre o que quer ganhar de presente de Natal e escreve uma carta ao Papai Noel pedindo ajuda. Na sequência, fatos curiosos acontecem e os brinquedos começam a ganhar a vida, dando início a muita confusão e diversão.

O espetáculo termina em grande estilo, com chuva de neve para tornar o clima natalino ainda mais especial para o público, criando um momento inesquecível de celebração.

Além de curtir a apresentação, o público também poderá apreciar a decoração de Natal do shopping e visitar o Papai Noel durante todos os dias da semana até o dia 23 de dezembro, das 12h às 20h, e no dia 24 das 12h às 18h. As famílias podem interagir gratuitamente com o bom velhinho e registrar belos momentos através do celular. Para aqueles que desejam uma recordação como presente, no espaço haverá uma lojinha onde será possível comprar produtos personalizados com fotos feitas no local. E, em meio a uma atividade especial e outra, ainda realizar a compra dos presentes nas lojas do West Plaza.

West Plaza – Musical O Natal dos Brinquedos Mágicos

Gratuito e aberto ao público

Quando: Sábados e domingos, dias 7, 8, 14, 15, 21 e 22 de dezembro

Horário: às 18h

Local: Boulevard

Classificação: Livre

Decoração central com trono do Papai Noel: Entrada Principal – Bloco B

Presença do Papai Noel na decoração: até 23 de dezembro das 12h às 20h e dia 24 das 12h às 18h

Endereço do shopping: Avenida Francisco Matarazzo – Água Branca, São Paulo – SP