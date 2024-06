Espetáculo de Miguel Falabella ‘A Partilha’ estreia dia 06 de julho, em São Paulo

33 anos separam a estreia do Espetáculo “A Partilha”, consagrado pelas mãos do ator, diretor e dramaturgo Miguel Falabella, dessa nova montagem. A peça, que se tornou um grande clássico dos palcos Brasileiros e levou mais de um milhão de pessoas ao teatro, teve várias temporadas, montagens e passou por 27 países até aqui. Com um texto atemporal e envolvente, chegou inclusive a ganhar uma adaptação para cinema, pelas mãos de Daniel Filho. Este sucesso do teatro reencontra o público com nova roupagem.



O Espetáculo vai estrear em São Paulo, no Teatro SABESP – Frei Caneca, no dia 06 julho. Depois desembarca no Rio de Janeiro e a partir daí, segue em turnê por todo o Brasil. Nessa montagem “A Partilha” ganha um elenco de protagonistas negras. As personagens irmãs * Maria Lucia, Regina, Selma e Laura, recebem o talento e brilhantismo de Iléa Ferraz, Adriana Lessa, Leticia Soares e Flávia dos Prazeres. A história gira em torno de quatro irmãs, que após o falecimento da mãe, se reencontram e discutem a partilha dos bens.



Este retorno de “A Partilha”, idealizado por Falabella, traz um toque de diversidade e crítica social, temperos característicos tanto do dramaturgo, quanto do produtor Jô Santana (idealizador da Trilogia do Samba: “Cartola – O Mundo é um Moinho”; “Ivone Lara – Um Sorriso Negro” e “Marrom – O Musical”) Jô Santana fica responsável pela Produção, com Realização em parceria da Black e Preto Produções Artísticas , Fato Produções e Coprodução da Veia Cômica.



Vale lembrar que a parceria Miguel Falabella/Jô Santana é uma combinação de sucesso. Eles repetem a dobradinha firmada na trama que contou a história de Alcione no teatro, quando Miguel Falabella, escreveu o texto e assinou a direção artística do musical é Jô Santana a produção.

FICHA TÉCNICA

Elenco: Ilèa Ferraz, Adriana Lessa, Leticia Soares e Flavia dos Prazeres

Texto e Direção Miguel Falabella

Produção: Jô Santana

EQUIPE CRIATIVA

Assistente de direção: Rafael Machado

Figurinista: Luciano Ferrari

Costura: Maria de Lourdes Cotrim

Assistentes de Costura – Josi Barbosa | Glace Maria Inácio | Octavio Pinto Huayta

Visagista: Everton Soares

Preparação corporal: Rafael Machado

Cenografia: Zezinho Santos e Turibio Santos

Assistente de cenografia: Matheus Muniz

Cenotécnicos: Marquinhos / Alexandre Rodrigues – Armazém Cenográfico

Trilha sonora: Miguel Falabella

Designer de som: Bruno Pinho

Designer de luz: Felipe Miranda

EQUIPE PRODUÇÃO

Direção de Produção: Carmem Oliveira

Coordenação Produção Fato Produções: Charles Geraldi

Direção Financeira e leis de incentivo: Janaina Reis

Produção executiva: Marcela Lima

Assistente de Produção: Sami Fellipe

Marketing cultural: Gheu Tibério

Captação de apoios: Flavia Primo e Bruna Marques

Estagiários: Victor Salles – produção / Danubria – figurinos / Matheus Muniz – palco

EQUIPE TÉCNICA

Direção de Palco: Ricardo Santana

Operadora de som: Erika Cassiano

Operador de luz: Raphael Mota

Contrarregra: Diógenes Gogoh

Camareira: Tati Puglia

Catering: Osmar Ribeiro

EQUIPE DIVULGAÇÃO

Assessoria de imprensa: Mauricio Aires e Rogerio Alves

Programação visual: Doroteia Designer – Adriana Campos

Social Mídia: Anna Fantezzi

Fotos /vídeos: Erik Almeida

Assistente de fotografia: Andressa Costa

Realização: Black e Preto Produções, Fato Produções e Coprodução Aveia Cômica.

SERVIÇO A PARTILHA

Estreia: 06/07 | Temporada: até 01/09

Sessões: sextas e sábados às 20h – domingos às 19h

Dia 18/08 não teremos sessão

Duração: 90 minutos

Classificação etária: 12 anos

Valor ingresso: de R$ 30,00 à R$150,00

Vendas online: www.uhuu.com.br

Teatro Sabesp Frei Caneca

Endereço: Rua Frei Caneca, 569 – Consolação – São Paulo – SP