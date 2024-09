Espetáculo da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André estreia com grande sucesso

Emoção e casa lotada marcaram os três dias de estreia do espetáculo cênico-musical, I Canti Del Mare, da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André. Diante do sucesso, Reinado Sanches, roteirista, regente e diretor geral da produção, já prepara novas apresentações.

A peça é uma produção do Coral da Sociedade e celebra os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, os 124 anos de fundação da Sociedade e os 25 anos do Coral da entidade.

O I Canti Del Mare retrata o drama da imigração italiana após a Segunda Guerra Mundial, com foco nas famílias italianas que emigraram para o Brasil em busca de melhores condições de vida para os seus entes diante de uma Europa devastada. No elenco, além dos 53 integrantes do Coral da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André, estão atores profissionais com atuação em teatro, TV e cinema.