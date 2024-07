Espetáculo circense estreia no Cantareira Norte Shopping

A magia do circo está de volta ao Cantareira Norte Shopping. O espetáculo do American Circus abre a temporada de apresentações no empreendimento, com atrações de segunda-feira a domingo em diferentes horários, e ingressos com preços que variam entre R$ 20 a R$ 80. O espetáculo tem duração de duas horas.

A atração é dirigida pela família Robattini e Nunes, casal mais jovem a gerenciar circo no Brasil. Há anos, vem encantando os visitantes por onde passa, com artistas de diversas partes do mundo e apresentações de tirar o fôlego da plateia.

A alegria e interatividade contagiante com palhaço é um dos destaques do show. Já aqueles que gostam de adrenalina, vão vibrar com a apresentação dos pilotos do Globo da Morte, que impressionam com manobras radicais e sincronizadas. Assim como os Trapezistas Voadores, que encantam e afligem o público com a coreografia no ar.

Outro personagem que chama atenção da plateia é o Arqueiro. Com precisão e sangue frio, ele demonstra habilidades incríveis que tiram o fôlego do público. Malabaristas e equilibristas também não poderiam faltar no espetáculo. Eles completam o show com números cheios de habilidade e destreza. E, para os pequenos, a diversão é em dobro com a participação especial do Mundo dos Dinossauros.

Na zona Norte da capital paulista, o Cantareira Norte Shopping é muito mais do que um centro de compras. O empreendimento se tornou referência em opções culturais e de lazer na região. “Este tipo de atração agrada toda a família e atrai visitantes de diferentes partes da cidade e de municípios próximos. Especialmente em período de férias escolares, quando os pais buscam novidades para incluir no roteiro de lazer da garotada, o espetáculo chega como uma opção em São Paulo”, comenta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site https://americancircus.com.br/ ou na bilheteria instalada no circo. Os preços das entradas variam entre R$ 20 e R$ 80, de acordo com o setor escolhido, e as apresentações acontecerão de segunda a domingo em diferentes horários.

American Circus no Cantareira Norte Shopping

Quando: até 22 de setembro

Local: estacionamento do Cantareira Norte Shopping

Duração: 2 horas de espetáculo

Ingressos: na bilheteria ou através do site https://americancircus.com.br/

Horários e valores:

Segunda a sexta-feira às 20h

Sábado, domingo e feriado às 16h, às 18h e às 20h

Setor Popular – R$ 40 a inteira – R$20 a meia

Setor Central – R$ 60 a inteira – R$ 30 a meia

Setor vip – R$ 80 a inteira – R$ 40 a meia

Meia entrada válida para estudantes com carteirinha na validade, idosos acima de 60 anos, professores rede pública, crianças 02 a 12 anos e militares.

Autistas e Pcd’s não pagam entrada.

Horários do shopping: aberto diariamente das 10h às 22h

Telefone do shopping: 11 3090-8100

Redes sociais Instagram e Facebook: @cantareiranorteshopping

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba