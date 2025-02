Espetáculo celebra clássicos de Heitor Villa-Lobos na Praça das Artes no centro histórico de SP

No próximo dia 22 de fevereiro, das 11h às 12h30, o grupo vocal Poucas & Boas, sob a regência de Dani Mattos, realizará o espetáculo “Villa-Lobos Para Todos” na Praça das Artes, que integra o complexo do Theatro Municipal de São Paulo. O espetáculo gratuito acontece na icônica Sala do Conservatório e oferece 200 lugares.

Durante a apresentação, Dani Mattos e Poucas & Boas interpretarão obras clássicas do cancioneiro infantil brasileiro, pesquisadas e arranjadas por Heitor Villa-Lobos. O grupo vocal contará com o acompanhamento de violão, violino e percussão e terá participação especial do músico Koka Pereira.

Herança musical

O evento proporcionará uma celebração envolvente e educativa da rica herança musical brasileira, conectando gerações através das canções que marcaram a infância de diversas pessoas. O espetáculo incluirá músicas clássicas do cancioneiro infantil brasileiro, como “A Canoa Virou”, “Capelinha de Melão”, “Bam-ba-lalão”, “Peixe Vivo” e “Fui Passar na Ponte”.

Interação

Durante a apresentação, o público será convidado a interagir de maneira lúdica e divertida, participando do coral e descobrindo mais sobre o cancioneiro infantil de Heitor Villa-Lobos, um dos responsáveis por tornar a música brasileira mundialmente conhecida. Nesta apresentação, o espetáculo romperá os limites tradicionais do palco, com todos os artistas e o público posicionados no mesmo plano. Essa configuração inovadora proporcionará um maior envolvimento entre os artistas e a plateia.

“O espetáculo não só oferecerá uma viagem nostálgica para os adultos, mas também uma experiência educativa e lúdica para as crianças. Através da música, todos são convidados a participar desse resgate cultural, fortalecendo os laços e garantindo que essas canções não sejam esquecidas”, pontua a regente Dani Mattos que também é autora do projeto.

Espaço icônico de São Paulo

Além do espetáculo musical de Dani Mattos e Poucas & Boas, o público poderá conferir espaços icônicos localizados no coração do centro histórico de São Paulo: a Praça das Artes, um espaço multicultural e a Sala do Conservatório. Construída em 1896, a Sala do Conservatório inicialmente funcionou como o luxuoso Hotel Panorama. Em 1909, passou a abrigar o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e se tornou ponto de encontro de intelectuais que influenciaram as artes no Brasil. Atualmente, o espaço é a sede oficial do Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo e também recebe diversas apresentações de música de câmara, contemporânea, pequenas orquestras e corais.

O espetáculo “Villa-Lobos para Todos” 2ª edição é apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Saga via Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Conta também com o patrocínio da Trousseau e apoio da Secretaria de Cultura de São Paulo e da Fundação Theatro Municipal de São Paulo. A produção executiva é de Pedro Cavalcante e Mosaico Produções. Uma realização Dani Mattos e Ministério da Cultura.

Serviço:

Espetáculo “Villa-Lobos Para Todos”

Dani Mattos e Poucas & Boas e músico convidado

Data: 22 de fevereiro, das 11h às 12h30

Local: Praça das Artes – Sala do Conservatório

Endereço: Avenida São João, 281 Sé – São Paulo, SP, entre as estações de metrô Anhangabaú e São Bento – com acesso também pela rua Conselheiro Crispiniano, 378 (atrás do Theatro Municipal de São Paulo).

Livre

Gratuito

Capacidade: 200 lugares – Retirada de ingressos uma hora antes.

Acessibilidade

Estacionamento coberto (180 vagas) 2h R$ 31,00