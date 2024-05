Espetáculo baseado em uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil chega ao teatro do Sesc Santo André

O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 5 de novembro de 2015, foi considerado um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, devastando os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, com a liberação de cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro sob eles, matando 19 pessoas e deixando milhares desabrigadas. A tragédia impactou profundamente o ecossistema do Rio Doce e se estendeu até o oceano Atlântico, com efeitos socioambientais irreversíveis.

Hotel Mariana é uma criação baseada em depoimentos de sobreviventes, coletados por Munir Kanaan, idealizador e pesquisador do projeto, uma semana após o desastre. Com direção Munir e Herbert Bianchi, responsável também pela dramaturgia do espetáculo, foi indicada ao Prêmio Shell – 2017 na categoria autor. Utilizando a técnica verbatim, os atores reproduzem em cena os relatos reais que estão ouvindo em fones de ouvido, proporcionando uma experiência autêntica e visceral ao público.

O rompimento da barragem de Fundão não apenas destruiu comunidades inteiras, mas também trouxe à tona questões cruciais sobre os modelos de desenvolvimento e a gestão de barragens no Brasil. A peça dá voz às histórias de sobreviventes, como uma criança do grupo escolar, o velho da folia de reis, o ativista de direitos humanos e a aposentada que escreve poemas, traçando um panorama político, histórico e cultural da região e do país.

Desde sua estreia no teatro do grupo Os Satyros, em maio de 2017, tem sido aclamado pelo público e crítica. Contemplado pelo ProAC Edital de Obras Inéditas em 2016, o espetáculo cumpriu uma temporada inicial de 31 apresentações com lotação esgotada. Em 2018, a peça foi adaptada para o palco italiano do Sesc Vila Mariana, novamente sendo grande sucesso de público, e chega ao no teatro do Sesc Santo André compondo o projeto Práticas do Comum – América Latina: entre extrativismos e refúgios.

O espetáculo estará em cartaz nos dias 7 e 8 de junho, e conta com um elenco composto por Anna Toledo, Bruno Feldman, Clarissa Drebtchinsky, Fani Feldman, Isabel Setti, Gabi Potye, Marcelo Zorzeto, Munir Kanaan, Rita Batata e Rodrigo Caetano. Hotel Mariana traz consigo a oportunidade de refletir sobre as consequências de nossos modelos de desenvolvimento e de ouvir as vozes daqueles que viveram a tragédia de perto. Confira toda a programação do projeto Práticas do Comum – América Latina: entre extrativismos e refúgios pelo Portal Sesc SP.

Programação:

Hotel Mariana

compondo com o projeto “América Latina: entre extrativismos e refúgios”

Dia 7/6, sexta, das 20h às 21h15

Dia 8/6, sábado, das 19h às 20h15

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André