Espetáculo Aki Eu Era Feliz faz curta temporada em São Paulo

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul leva à capital paulista o espetáculo Aki Eu Era Feliz, produção de formatura da Turma 71 do Curso Técnico em Teatro. Com uma narrativa lúdica e emocionante, a peça estará em cartaz no histórico Edifício Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro) nos dias 23, 24 e 30 de novembro e 1 de dezembro, sempre aos sábados e domingos, às 16h, com entrada gratuita.

A História

Inspirado em acontecimentos reais e em reflexões sobre a crise climática, Aki Eu Era Feliz narra a jornada de três crianças – Niara, Gael e Aruana – que vivem em uma pacata cidade litorânea, repleta de magia e brincadeiras. Após um desastre ambiental, Aruana fica presa em um portal mágico, e os amigos iniciam uma aventura para resgatá-la.

O enredo aborda, de forma sensível e lúdica, questões como desastres ambientais, conflitos interpessoais e crises humanitárias. Segundo o grupo, o objetivo é dialogar com diferentes infâncias sem perder a seriedade que o tema exige.

Sobre a Produção

Essa apresentação integra a Mostra Fundação das Artes de Teatro em Movimento, iniciativa que promove a circulação de atividades da Escola de Teatro em diversos espaços culturais, ampliando o alcance do trabalho artístico dos alunos.

Além disso, marca o início da parceria com o programa CULT SP Pro, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG). Essa colaboração trará cursos, palestras e masterclasses às unidades da Fundação das Artes, além de abrir espaço para apresentações na sede do programa em São Paulo.

Ficha Técnica

Aki Eu Era Feliz

Direção Geral: Sérgio de Azevedo

Dramaturgia e Direção Estética: Celso Correia Lopes

Direção Corporal: Melissa Aguiar

Preparação Vocal: Milena Miotto

Produção: Sérgio de Azevedo e Turma 71

Design de Luz: Sérgio de Azevedo

Figurino e Cenografia: Paula Venâncio

Fotografia: Divulgação

Elenco:

Amir Formiga Al-Hakim, Gabriel Ribeiro, Amora Amorim, Isabelly Bernardes, John Prado, Manuelli França, Stephanie Vicente, Vittoriano Amorim

Serviço

Espetáculo: Aki Eu Era Feliz

Datas: 23, 24 e 30 de novembro, e 1º de dezembro (sábados e domingos)

Horário: 16h

Local: Edifício Oswald de Andrade – Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, São Paulo

Classificação: Livre

Ingressos: Gratuitos