Espetáculo “Água à Vista” leva conscientização ambiental a São Bernardo

No último dia 8 de outubro, a peça “Água à Vista”, encenada pela Companhia de Teatro Parafernália, impactou mais de 250 pessoas, incluindo crianças, adolescentes, professores e colaboradores da comunidade do Cafezal, na região do Montanhão, em São Bernardo do Campo (SP). O espetáculo, patrocinado pela Volkswagen Caminhões e Ônibus por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, teve como objetivo promover a conscientização sobre a importância da preservação da água e questões ambientais.

“Acreditamos que a arte tem o poder de transformar e inspirar ações. Ao apoiar um projeto como a Companhia de Teatro Parafernália, temos a possibilidade de promover a cultura e levar temas importantes às escolas. Desta forma, além de reforçar nosso compromisso com a comunidade, estamos oferecendo aos alunos a oportunidade de aprender sobre a importância da preservação ambiental de forma divertida e engajadora e plantando sementes que poderão transformar o mundo”, comenta Marco Saltini, vice-presidente de Relações Institucionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O espetáculo foi realizado na Associação Padre Leo Commissari por indicação da Fundação Grupo Volkswagen, responsável pela gestão dos incentivos fiscais das unidades de negócio do Grupo VW. A Fundação mantém parceria com a instituição para desenvolver diversas ações sociais voltadas à comunidade.

“Trazer a peça ao Montanhão faz parte da estratégia da Fundação, que tem o território como uma área prioritária de atuação. Foi uma oportunidade de democratizar o acesso à cultura, com foco especial nas crianças e jovens da comunidade do Cafezal, moradores da região”, destacou Vitor Hugo Neia, diretor-geral da Fundação Grupo Volkswagen.

Conscientização em prol do meio ambiente

A peça apresenta a história de dois cientistas e um aventureiro em busca de soluções para a crise hídrica em um futuro distópico. O espetáculo envolveu o público de forma interativa, convidando espectadores a contribuírem para o desenrolar da trama, proporcionando uma experiência imersiva e enriquecedora.

Andreia Nunes, coordenadora da Companhia de Teatro Parafernália, comentou sobre a importância do apoio da empresa no projeto. “Acreditando na importância da educação e da conscientização ambiental, a Volkswagen Caminhões e Ônibus somou forças com a gente neste importante projeto de conscientização ambiental”, disse.

“Foi emocionante ver a interação dos alunos e como a peça despertou a curiosidade e a reflexão sobre a preservação do nosso recurso mais precioso. Agradecemos à Volkswagen Caminhões e Ônibus pelo apoio, que tornou possível levar essa mensagem a mais pessoas. Acreditamos que o teatro é uma ferramenta poderosa para gerar mudanças e formar cidadãos conscientes”, finalizou.

O espetáculo “Água à Vista” está alinhado a oito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com foco na educação ambiental das novas gerações. Além da apresentação teatral, os participantes receberam cartilhas sobre preservação ambiental, reforçando as mensagens do espetáculo e incentivando ações práticas em prol do meio ambiente