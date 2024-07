‘Esperança de que existe futuro’, diz paciente de reabilitação visual do Lucy Montoro

O Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) gerenciada pela Fundação ABC e se destaca pelo seu programa de reabilitação visual. O programa inclui o ensino do sistema braille de leitura e o uso de tecnologias de ponta, essenciais para a qualidade de vida dos pacientes com deficiência visual. Inaugurada em 2021, a unidade atende atualmente 338 pacientes, dos quais 16 estão sendo atendidos no programa de reabilitação visual.

O espaço conta com um ambiente adaptado para os treinamentos necessários durante o processo de reabilitação como óculos especializados, lupas de alta precisão, lentes adaptativas, telescópios para uso pessoal e bengalas de mobilidade. Cada um desses dispositivos é escolhido com base nas necessidades específicas do paciente, garantindo um atendimento individualizado e eficaz.

Acometida por um glaucoma causado por diabetes descompensada, a assistente de departamento pessoal, Jucelia Vitória da Rocha, de 49 anos, iniciou o processo de reabilitação na unidade há dois meses com perda da visão no olho esquerdo e perda proporcional no olho direito.

Apesar do tratamento ser recente, Jucelia diz sentir mais ânimo e forças para seguir em busca de melhora. Semanalmente, ela vai até a unidade para realizar a reabilitação visual e testa algumas lentes oculares que a auxiliam em atividades básicas do dia a dia, desde leituras até o deslocamento da casa para o trabalho ou para o Lucy.

Como parte do tratamento, Jucelia também participa do treinamento para mobilidade que ensina o paciente a se deslocar com segurança. “Isso tem me dado bastante confiança para que eu possa andar sozinha, com mais liberdade e sentindo menos incômodo ao caminhar. Também estou em adaptação de lentes próprias para que eu possa fazer pequenas leituras. Tudo isso me traz dignidade e não me deixa totalmente ociosa”, afirma.

O processo de reabilitação visual inicia-se com o acolhimento do paciente pelo oftalmologista, assistente social e psicólogo para avaliar se o paciente atende aos critérios necessários para o tratamento. Após as consultas, o médico qualifica o tipo de perda visual como baixa visão ou cegueira, prescrevendo as orientações necessárias para cada caso.

Para iniciar o tratamento, Jucelia passou por avaliações em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima a Santo André, região onde reside, e após as análises, o médico solicitou o encaminhamento para reabilitação. A assistente conta ter sido bem assistida desde o início. “Desde as meninas da recepção até a enfermagem, o acolhimento dos profissionais tem sido maravilhoso. Eles são treinados não só para nos auxiliar em relação à doença, mas também quanto ao nosso emocional. Por isso, tem me dado prazer em me deslocar da minha casa porque sei que lá vou passar momentos gostosos de companheirismo e amizade”.

Após a indicação médica, os pacientes passam por um treinamento especializado, conduzido por um ortoptista e/ou um terapeuta de orientação em mobilidade. “O treinamento é crucial para garantir o uso correto dos recursos, maximizando os benefícios das tecnologias no seu dia a dia”, destaca a diretora geral do Lucy Diadema, Marina Daminato.

Jucelia observa o programa de reabilitação como um divisor de águas em sua vida, trazendo mais autoconfiança e esperança. “Quando chego ao Lucy, fico feliz em ver tantas pessoas sendo assistidas e que estão tendo a oportunidade de um recomeço. Isso traz vida e a esperança de que ainda existe futuro, independente da situação que estejamos”.

Como ter acesso ao serviço?

A SES destaca que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) são a porta de entrada para iniciar o tratamento oftalmológico no Sistema Único de Saúde (SUS).

Após a primeira consulta na atenção básica, o paciente será encaminhado para serviços especializados em oftalmologia do Estado ou do próprio município, dependendo do grau de complexidade de seu quadro clínico.

Nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) ou nos serviços municipais de oftalmologia, o paciente passa pelo atendimento e caso tenha o diagnóstico que constate a irreversibilidade do quadro com baixa visão ou cegueira, o indivíduo pode ser encaminhado para o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Diadema, que oferece diversos atendimentos especializados em reabilitação física/motora e visual, destinados a proporcionar um cuidado integral e de qualidade aos pacientes.

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema

A unidade oferece uma ampla gama de serviços especializados em reabilitação física e visual, destinados a proporcionar um cuidado integral e de qualidade aos pacientes. Entre os serviços disponíveis, destacam-se fisiatria, oftalmologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, assistência social, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, condicionamento físico, orientação em mobilidade, ortóptica, oficinas terapêuticas e pedagógicas.