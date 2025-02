Especialização em Ortodontia na USCS tem inscrições abertas

A USCS (Universidade de São Caetano do Sul) está com inscrições abertas para o curso de Especialização em Ortodontia, por meio do seu Programa de Pós-graduação lato sensu. Com duração de 36 meses, divididos em 6 módulos, a Especialização em Ortodontia visa formar profissionais aptos a raciocinar quanto ao diagnóstico, prevenção, interceptação de casos ortodônticos bem como planejamento, mecânica e prognóstico de maloclusões dentárias, esqueléticas e funcionais em indivíduos com dentição decídua, mista e permanente. Além disso, temas contemporâneos, como alinhadores e minimplantes ortodônticos já são realidade no curso de especialização em Ortodontia da USCS

O curso é oferecido de forma presencial, no campus Manoel Coelho (Rua Manoel Coelho, 600, 6º andar, Centro, São Caetano do Sul), em aulas ministradas semanalmente, às segundas-feiras, das 8h às 18h. O processo seletivo para ingressar nos cursos de pós graduação lato sensu da USCS é composto de inscrição pelo site da Universidade (https://uscs.edu.br/pos/cursos), entrega e análise de documentos e currículo e, dependendo do curso, entrevista com o(a) gestor(a) responsável. Mais informações referentes a cada curso, como matriz curricular, corpo docente, horários e outras questões constam no mesmo site.

“A busca por uma especialização ou MBA, seja para profissionais já consolidados no mercado ou para recém-formados, tem se tornado cada vez mais comum e relevante. Essa decisão, além de abrir portas para novas oportunidades, traz uma série de benefícios que podem impulsionar a carreira de forma significativa, uma vez que oferece, diferencial competitivo, atualização profissional, desenvolvimento de novas habilidades, aumento da empregabilidade, possibilidade de ascensão profissional e expansão da rede de contatos”, explica Álvaro Toshio Takei, Coordenador dos Cursos de Pós-graduação lato sensu da USCS.

Atendimento Ortodôntico : Por meio do curso de Especialização em Ortodontia da USCS, alunos, supervisionados por professores, realizam o serviço de tratamento ortodôntico à comunidade em geral (exclusivamente para tratamento Ortodôntico ou Ortopédico dos Maxilares). O tratamento acontece em dias e horários específicos, de acordo com o cronograma de aulas e disponibilidade de espaço físico. O atendimento é realizado mediante cadastro on-line e triagem. Caso seja selecionado, o paciente deverá custear o aparelho e demais dispositivos necessários (seja fixo, removível ou outro) e também os serviços terceirizados que envolvam laboratório especializado credenciado (aparelho ortodôntico removível, aparelho ortopédico, contenções, entre outros dispositivos).

Sobre o Programa de Pós-Graduação lato sensu da USCS

O Programa de Pós-graduação lato sensu da USCS, inclui especializações e MBAs nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Educação Física, Gestão, Saúde, Psicologia, Tecnologia da Informação e Odontologia. As inscrições são gratuitas e os valores variam de acordo com cada curso, tendo mensalidades a partir de R$ 299,00. Todas as informações podem ser consultadas em https://uscs.edu.br/pos/cursos.