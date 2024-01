Especialistas do Senac indicam como curtir o Carnaval saudável e fantasiado  

Seja nos bloquinhos de rua, bailes carnavalescos ou assistindo aos desfiles das escolas de samba, o folião precisa estar em harmonia para curtir a festa bem nutrido e trajado com uma fantasia arrasadora. Convidamos os especialistas Isabel Cristina Bonfim dos Santos Pinto e Edson Reinaldo Rosa, das áreas de nutrição e moda do Senac São Paulo, respectivamente, para indicar alimentos saudáveis e ensinar como produzir uma fantasia.

A tradição carnavalesca chegou ao Brasil por meio dos colonizadores portugueses por volta do ano de 1641, com o Entrudo. A folia evolui e vieram os tradicionais bailes de máscaras, os luxuosos concursos de fantasias, desfiles das escolas de samba e os populares bloquinhos de rua. “As fantasias dos foliões têm um caráter essencialmente lúdico quando usadas em festas públicas ou privadas. Para as crianças, a fantasia pode ser uma ferramenta para a aprendizagem,” explica Edson Reinaldo Rosa, docente da área de moda do Senac Penha, que indica o look e acessórios carnavalescos.

-Use roupas leves como: bermudas, shorts, regatas, croppeds, camisetas, baby looks e tops que favoreçam a mobilidade.

-Prefira as maquiagens que chamem atenção. Abuse dos delineadores, sombras, batons e nas combinações de suas cores com os looks.

-Os acessórios como colares, brincos, tiaras, braceletes, pulseiras são escolhas boas e com preços acessíveis.

-Para as crianças, invista em fantasias feitas com materiais como papelão, cartolina, papel offset e que pode ser aplicado manualmente. As fantasias de unicórnio, sereia e os super-heróis estão em alta.

-Caso a criança seja tímida, vale os pais entrarem no clima e usarem a mesma fantasia dos filhos.

Mais energia para a festa

-Além das fantasias, outra parte importante do Carnaval é o cuidado com a alimentação. De acordo com Isabel Cristina Bonfim dos Santos Pinto, docente da área de nutrição do Senac Penha, é fundamental manter o corpo bem nutrido, caprichar na alimentação e manter a hidratação corporal antes, durante e após a folia. Abaixo algumas dicas para manter o corpo saudável.

Bloquinho Matinal

-Inicie o dia bebendo água e pense no café da manhã com combinações de nutrientes que trarão energia.

-Carboidrato: bolo de milho, pães integrais, aveia, tapioca com queijo branco e cuscuz caseiro.

-Proteínas: laticínios, bebida vegetal (extrato de soja, castanhas, amêndoas) e ovos.

-Frutas: prefira frutas cítricas por conter vitamina C ou ameixa, melancia e manga.

Bloquinho à tardezinha

-Evite ficar longos períodos sem comer e não ingira alimentos gordurosos.

Prefira carnes brancas, grelhadas ou assadas. As batatas, mandioca, inhame, -arroz integral e macarrão integral são outras boas opções.

-As verduras e legumes são boas opções de alimentos antioxidantes que possuem vitaminas e minerais.

-Leve para o bloquinho uva-passa, castanhas, frutas secas, frutas desidratadas e amendoim.

-Dicas para evitar (e curar) a ressaca

Não exagere no consumo de bebidas alcoólicas!

-Mantenha o corpo hidratado antes, durante e após a folia. Água é a melhor opção!

-Intercale o consumo de álcool com água e evite estar com o estômago vazio.

-Água de coco ajuda a repor os sais minerais e a hidratação. -Consuma alimentos como frutas, verduras e legumes que auxiliam o organismo a eliminar toxinas produzidas pelo fígado