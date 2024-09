Especialistas debatem os desafios das coleções brasilianas

A Casa Museu Ema Klabin, em parceria com a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin e a Pinacoteca de São Paulo, promove no dia 19 de setembro, das 19h às 21h, um encontro online com especialistas para discutir os desafios e estratégias das coleções Brasilianas – coleções de livros e outros materiais que abordam o Brasil. O evento gratuito, intitulado “Coleções Brasilianas: Desafios e Estratégias”, ocorrerá pela plataforma Zoom. As inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo site da Casa Museu Ema Klabin.

O encontro contará com a participação de Paulo de Freitas Costa, curador da Casa Museu Ema Klabin; Alexandre Macchione Saes, diretor da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin; e Renato Menezes, curador da Pinacoteca de São Paulo. A mediação ficará a cargo do historiador e professor da USP Miguel Soares Palmeira.

Durante o evento, os especialistas discutirão a natureza e a especificidade das coleções Brasilianas das três instituições culturais, abordando suas formações, significados e as estratégias utilizadas para apresentá-las ao público. Além disso, serão analisadas as atualizações dessas coleções, ressignificando o conceito de Brasiliana no contexto do debate contemporâneo.

Serviço:

Coleções Brasilianas: Desafios e Estratégias

19 de setembro de 2024

19h às 21h

Plataforma Zoom

Inscrição: Gratuita, com sugestão de contribuição voluntária

95 vagas por ordem de inscrição

Tradução e interpretação de libras