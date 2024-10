Especialistas de Etecs dão dicas para reta final de preparação do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. Nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), a preparação para a avaliação ocorre durante todo o ano letivo. Faltando pouco tempo para a prova, coordenadoras pedagógicas do Centro Paula Souza (CPS) compartilham dicas e recomendações para os candidatos.

Fernanda Quineli Alves Nagao é coordenadora pedagógica da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello, localizada em Presidente Prudente. Ela destaca que é importante se planejar e fazer uma boa gestão do tempo nos próximos dias. “Pode ser mais proveitoso que o aluno dê ênfase aos estudos de temas importantes, como a redação e as disciplinas com maior peso na prova”, orienta.

Fernanda também sugere o uso de ferramentas de aprendizagem, como mapas mentais e simulados. Ela indica que o aluno faça um mapa mental de cada disciplina para revisar a matéria. Além disso, propõe que o estudante responda simulados para treinar o tempo de prova e se acostumar com a avaliação. “Essas estratégias ajudam tanto a fixar o conteúdo, como a identificar áreas que precisam de mais atenção”, esclarece.

A nota da redação pode ser um grande diferencial, pois tem um peso enorme no resultado do Enem. Sendo assim, a coordenadora orienta que os candidatos treinem bastante para melhorar e aprimorar a estrutura de argumentação, coesão e respeito às normas da língua portuguesa. “É importante ficar atento também aos principais acontecimentos políticos, econômicos, sociais e ambientais, pois são temas que podem ser cobrados”, reforça.

Os cuidados com a saúde física e mental também são apontados como fatores importantes para a preparação. “Descanso e sono são fundamentais nas atividades de preparação, assim como os exercícios físicos, que ajudam a melhorar a concentração e no alívio do estresse”, completa.

Outras dicas

Rosana Araújo, coordenadora pedagógica da Etec Abdias do Nascimento, localizada em Paraisópolis, na Capital, considera que o preparo para o Enem é muito mais que uma questão de rotina. “Todo o tempo dedicado aos estudos se transforma em oportunidades”, diz.

Ela explica que o exame avalia conhecimento e habilidades como interpretação de texto, raciocínio lógico e resolução de problemas. “Oriento sempre que os alunos foquem nessas competências em suas práticas de estudo.” Outra estratégia indicada por Rosana é a diversificação de recursos na hora de estudar. “É importante usar livros, apostilas, vídeos, podcasts e estudos em grupo, assim é possível fugir da monotonia e enriquecer o aprendizado”, esclarece.

Ela salienta ainda a importância da autoconfiança. “O candidato deve confiar na sua capacidade e em como se preparou para encarar esse desafio. Precisa manter uma atitude positiva e lembrar-se de que, independentemente do resultado, o importante é o aprendizado e a jornada que percorreu”, finaliza.

Para não colocar toda a preparação em cheque, as coordenadoras concordam que é fundamental se organizar para o dia do exame. Confira: