Especialistas analisam os impactos do mototáxi na mobilidade e segurança em SP

O Instituto de Engenharia (IE) promoverá, no dia 19 de março, um debate sobre os impactos do serviço de mototáxi na segurança pública, mobilidade urbana e saúde. O evento reunirá autoridades, especialistas e representantes de entidades do setor de transporte e segurança para discutir os riscos e prejuízos decorrentes da possível regulamentação desse serviço na capital paulista.

Riscos para a segurança e a mobilidade

No mês passado, o Instituto de Engenharia, em conjunto com entidades do setor, emitiu um alerta sobre os impactos do mototáxi. A preocupação envolve o aumento de acidentes de trânsito, os reflexos na mobilidade urbana e as implicações para a segurança pública. A discussão também abordará os desafios enfrentados pelo transporte coletivo diante da possibilidade de regulamentação desse serviço.

O evento contará com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo e da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). A mediação dos debates será realizada por Flamínio Fichmann, Coordenador da Divisão de Mobilidade do IE.

Programação e inscrições

A programação do evento inclui três painéis temáticos, com debates sobre os impactos do mototáxi na segurança pública, na mobilidade urbana e na saúde. Entre os participantes confirmados estão Silvia Grecco (representando o prefeito Ricardo Nunes), Orlando Morando (Secretário de Segurança Urbana de SP), Francisco Cristovam (Presidente da NTU) e a senadora Mara Gabrilli.

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Interessados devem se cadastrar previamente pelo site do Instituto de Engenharia: acesse aqui.