Especialistas alertam para riscos de doenças infecciosas nas praias da Baixada Santista

Com a chegada do verão, a Baixada Santista, localizada no litoral de São Paulo, se transforma em um destino irresistível para milhões de turistas. No entanto, esse período de diversão e descanso também traz à tona preocupações relacionadas à saúde, especialmente no que diz respeito a doenças infecciosas que podem ser transmitidas por meio da areia e do mar. Para garantir uma experiência segura aos banhistas, médicos infectologistas apresentaram orientações essenciais.

A temporada de férias promete atrair cerca de nove milhões de visitantes entre dezembro de 2024 e março de 2025. Em preparação, as prefeituras locais têm implementado medidas para melhorar as condições das praias, incluindo a intensificação da limpeza das áreas costeiras.

Os especialistas Leonardo Weissmann, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e Roberto Focaccia, da Universidade Metropolitana de Santos (Unimes), compartilharam dicas valiosas para os frequentadores das praias.

Cuidados com a areia

A areia é um ambiente propício para a proliferação de micoses cutâneas e infecções bacterianas e parasitárias. Weissmann alerta que as fezes de animais podem levar a verminoses intestinais e outras complicações. Além disso, objetos descartados inadequadamente na praia podem representar riscos adicionais. Um levantamento da Prefeitura de Praia Grande mostrou que mais de 900 toneladas de resíduos foram retiradas das areias no último Réveillon.

O infectologista destacou que ferimentos causados por objetos cortantes ou enferrujados podem facilitar a entrada de bactérias no organismo. “É crucial procurar atendimento médico em caso de lesões para evitar infecções graves, como o tétano”, afirmou Weissmann, recomendando que ferimentos sejam lavados com água limpa e sabão e que se evitem soluções caseiras que possam agravar a situação.

Cuidados ao nadar

Além dos cuidados com a areia, Focaccia recomenda que os banhistas escolham praias com boa balneabilidade, conforme indicado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Essa escolha é vital para prevenir contaminações por enterobactérias e vírus que podem causar infecções intestinais e hepatite A.

Pessoas com cortes na pele devem ter especial cuidado ao entrar na água, uma vez que estão mais suscetíveis a infecções severas como sepse.

Animais na praia

A presença de animais na faixa de areia é permitida em algumas áreas da Baixada Santista, mas isso pode representar um risco. Weissmann alerta sobre a larva migrans cutânea, conhecida como bicho geográfico, que pode ser contraída através do contato com fezes não recolhidas. O especialista também menciona micoses cutâneas como a pitiríase versicolor, resultado da exposição a ambientes contaminados.

Tutores de animais são aconselhados a recolher os dejetos adequadamente e garantir que seus pets estejam vacinados e livres de parasitas.

Recomendações gerais

Cidadãos e turistas são encorajados a descartar corretamente qualquer material inadequado encontrado na areia. Em caso de objetos perigosos como materiais perfurocortantes, deve-se comunicar imediatamente à administração local ou à equipe responsável pela limpeza. Uma alternativa é armazenar resíduos em garrafas pet cortadas e vedadas com fita adesiva antes do descarte adequado.

O veranear pode ser uma experiência maravilhosa nas praias da Baixada Santista, desde que as precauções necessárias sejam observadas para proteger a saúde dos visitantes e moradores.