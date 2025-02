Especialista indica como cuidar de finanças em cenário de juros altos

O cenário econômico atual, marcado por altas taxas de juros e incertezas financeiras, demanda uma atenção redobrada à gestão das finanças pessoais. O Banco Central do Brasil (BC) recentemente elevou a taxa Selic para 13,25% ao ano, um aumento de 1 ponto percentual, em resposta à valorização do dólar e às flutuações inflacionárias globais.

Em meio a esse panorama, a educadora financeira e CEO da UjamaaTech, Dina Prates, delineou estratégias úteis para diferentes perfis financeiros. As orientações se dividem em três grupos: indivíduos endividados, aqueles que não possuem dívidas mas necessitam de recursos financeiros, e pessoas que dispõem de capital para investimento.

Para os que enfrentam dificuldades com dívidas, especialmente no cartão de crédito, Prates recomenda cautela nas negociações. O pagamento apenas do valor mínimo da fatura pode resultar em um aumento significativo da dívida devido aos altos juros do crédito rotativo. A especialista sugere que os consumidores avaliem sua capacidade real de pagamento antes de se comprometerem com novos parcelamentos.

Uma abordagem prática seria a negociação de uma entrada para o pagamento da fatura do cartão e o parcelamento do restante, garantindo que as parcelas sejam compatíveis com a saúde financeira do consumidor. Além disso, trocar uma dívida onerosa por uma mais acessível, como um empréstimo pessoal para quitar a fatura do cartão, pode ser uma alternativa viável para aqueles que buscam aliviar seu endividamento.

No caso de pessoas que não estão endividadas mas necessitam de capital imediato, Prates destaca que opções com garantias tendem a apresentar taxas de juros mais baixas. Para servidores públicos e aposentados, o crédito consignado representa uma solução eficaz. Da mesma forma, empréstimos com garantia de bens, como imóveis, podem proporcionar condições favoráveis.

Para aqueles sem garantias ou que não se encaixam nos perfis mencionados, o mercado oferece diversas fintechs com linhas de crédito variadas. Contudo, é crucial que os consumidores realizem uma pesquisa abrangente sobre as taxas praticadas e consultem o site do Banco Central para verificar a média das taxas no mercado.

Por fim, indivíduos com capital disponível para investimento são incentivados a explorar opções em renda fixa. Com a alta da Selic, investimentos como Tesouro Direto, CDBs e LCIs tendem a oferecer rendimentos mais atrativos. No entanto, Prates enfatiza a importância de cada investidor conhecer seu perfil e tolerância ao risco antes de iniciar qualquer aplicação financeira.

Para quem está começando no mundo dos investimentos, o aconselhamento é iniciar com valores modestos em opções seguras e previsíveis dentro da renda fixa.