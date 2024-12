Especialista em segurança traz dicas para proteger instituições de ensino durante as férias escolares

Instituições de ensino devem redobrar a segurança para evitar surpresas indesejáveis como roubos, furtos e invasões neste período de férias escolares. “Com a baixa circulação de pessoas, essas organizações podem ficar mais vulneráveis para os criminosos. Por isso, é necessária uma atenção maior com o planejamento de segurança”, adverte Vinícius Freitas, diretor Operacional do Grupo GR, empresa especializada em segurança patrimonial e terceirização de serviços.

Nesta época do ano, escolas e faculdades podem virar alvo de invasões para o furto de equipamentos, como computadores, TVs, projetores, impressoras, além de fios e cabos. “Nesse caso, é importante intensificar a ronda dos vigilantes em intervalos mais curtos e mudanças diárias na rotina, principalmente nas salas onde há acervos mais valiosos”, afirma o especialista.

Segundo levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre janeiro de 2018 e abril do ano passado, foram cerca de 17,5 mil boletins de ocorrência registrados de furtos a instituições de ensino púbicas e privadas em São Paulo, com uma média de 273 casos por mês, ou 9 a cada dia.

O uso de iluminação adequada no entorno das instituições de ensino, cercas elétricas e concertinas, além da colocação de alarmes e sensores para identificar a presença de intrusos também são ações preventivas para evitar prejuízos.

“Se possível, é importante contar com segurança eletrônica também, com monitoramento à distância, tendo cuidado adicional aos pontos mais vulneráveis, principalmente terrenos baldios, locais ermos e acesso por telhados”, ressalta Freitas.