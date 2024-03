Especialista do Grande ABC Paulista é reconhecida como Top Voice pelo LinkedIn

Isabelli Gonçalves, nascida e residente no ABC Paulista, atualmente mora em São Bernardo do Campo e alcançou recentemente um feito notável ao ser reconhecida como uma das especialistas globais no programa LinkedIn Top Voices.

“As Top Voices são examinadas para garantir que atendam a altos padrões de confiança, sejam consistentemente ativas na plataforma e compartilhem conhecimentos valiosos por meio de conteúdo que demonstre suas contribuições únicas e originais sobre um tópico específico” Equipe Linkedin

Com uma carreira de mais de 15 anos nas áreas de Comunicação, CX (Customer Experience), Conteúdo Digital, Inteligência Artificial e UX (User Experience), Isabelli tem se destacado por suas contribuições significativas em sua área de atuação. Além de sua atuação profissional, Isabelli também tem se dedicado à educação e ao compartilhamento de conhecimento como professora e mentora, sendo possível acompanhar seu conteúdo e atividades pelo perfil no LinkedIn e no Instagram.

Entre suas principais realizações, destaca-se o papel fundamental de Isabelli na orientação de 150 empresas na transformação digital de suas operações de atendimento e vendas. Sua participação como palestrante em eventos de renome, como Social Media Week SP e The Developers Conference, também tem contribuído para sua visibilidade e reconhecimento no mercado.

Ao ser questionada sobre sua recente inclusão no programa LinkedIn Top Voices, Isabelli expressou sua gratidão e emoção, destacando a importância da troca de conhecimentos e da valorização do trabalho em equipe. “Participar deste grupo de especialistas é um motivo de muita alegria e emoção!”, afirmou.

Por meio de sua participação no programa, Isabelli pretende continuar compartilhando suas experiências e insights valiosos, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade profissional e para a disseminação de boas práticas em sua área de atuação. Ressalta-se ainda que Isabelli já realizou trabalhos na Noruega e também produziu diversas ações locais, como por exemplo um documentário sobre a artista plástica da região Ordalina Cândido.

A trajetória de sucesso de Isabelli é um exemplo inspirador para profissionais da região do ABC Paulista que buscam excelência e inovação em suas carreiras. Seu reconhecimento como Top Voice do LinkedIn reforça seu status como uma das principais referências globais em Customer Experience e Tecnologia, orgulhosamente nascida e residente na região.

Principais realizações da filha do ABC: Isabelli

Isabelli é uma profissional com mais de 15 anos de experiência nas áreas de Comunicação, CX, Conteúdo Digital, Inteligência Artificial, evolução de Canais Digitais e UX, em segmentos financeiros, serviços e tecnologia. Atuando na gestão de equipes de desenvolvimento e implantação de diversos projetos e liderança de processos de transformação digital e/ou gestão de mudança desempenhando papéis-chave na implementação de soluções de atendimento e vendas, bem como na criação de metodologias e conteúdo para cursos de formação e aperfeiçoamento profissional:

• Atuação como Professora de Pós-Graduação, palestrante, educadora e líder de grupos multidisciplinares, compartilhando conhecimento e experiência com mais de 25.000 pessoas, concentrando no conceito de Human Experience (HX) em várias indústrias

• Papel fundamental na orientação de 150 empresas na transformação digital de suas operações de atendimento e vendas. Isso envolveu a adoção de estratégias para a implementação de contatos inteligentes por meio de plataformas digitais

Palestrante/ oradora nos eventos

– Social Media Week SP 2023 | 2019

– Cooptech Crédito 2023

– Aquário Casa Firjan 2023

– The Developers Conference BH / Florianópolis / Porto Alegre/ São Paulo/ Connections/ Transformation 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 (Coordenadora e Palestrante de Trilha)

– iX Conference 2021

– #VoCSummit – CS Academy 2021

– AI BOTS WEEK – CX 2021

– Meetup Chatbots Brasil 2017 | 2019 | 2020

– Ticnova 2020

– MarketPlace Conference 2019

– Conferência Bots Brasil 2018 | 2019 (Palestrante e Comitê de Curadoria)

– Feira Francal – E-Commerce Brasil 2018

– Agile Trends Floripa 2018

– Meetup UX Writers 2018 | 2019