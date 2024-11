Especialista da FEI comenta como comprar com segurança na Black Friday

A Black Friday está entre as principais datas comerciais para o mercado mundial. No entanto, com o avanço do meio digital e métodos online de pagamentos por aproximação em compras presenciais, por exemplo, é necessário que os consumidores estejam atentos a alguns cuidados para evitar cair em golpes e não tenham dados roubados. Por isso, Paulo Sérgio Rodrigues, professor de Ciência da Computação da FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros) destaca os principais pontos de atenção e como comprar com segurança.

1- Não clique em links de remetentes desconhecidos

É sempre importante ressaltar que não devemos clicar em links de e-mails, mensagens ou SMS de desconhecidos ou que pareçam suspeitos, sendo essencial verificar o endereço de e-mail ou número do remetente. Golpistas frequentemente usam endereços e números que imitam empresas confiáveis, portanto, prefira acessar sites diretamente pelo navegador, em vez de clicar em links de terceiros.

2- Verificação em duas etapas

Outra camada de proteção é habilitar o 2FA nas contas de e-mail, bancos e redes sociais. Essa camada adicional de segurança ajuda a proteger sua conta mesmo que sua senha seja descoberta, principalmente ao usar redes públicas, já que redes Wi-Fi desse tipo são vulneráveis a ataques. Para transações bancárias ou compras online, prefira usar redes privadas ou a rede de dados do celular, além de evitar usar a mesma senha em vários sites e escolher senhas fortes e difíceis de adivinhar.

3- Pagamentos por aproximação podem ser mais seguros

Nos casos de compras físicas, os novos métodos de pagamento, como carteiras digitais e pagamentos por aproximação (via celular ou smartwatch), são considerados, em muitos aspectos, mais seguros do que os cartões físicos. A razão para essa segurança aprimorada é o uso de tecnologias avançadas que minimizam as chances de clonagem e roubo de dados.

4- Tome cuidado com ofertas muito vantajosas

Embora boas ofertas possam parecer irresistíveis, sempre devemos desconfiar de produtos com valores muito abaixo do mercado. Essas falsas ofertas podem atrair muitas pessoas que estejam em busca de uma maior economia e em um momento financeiro vulnerável, fazendo com que, ao invés de economizar, haja um prejuízo financeiro. Para evitar esse tipo de golpe, sempre compare os preços em mais de um site de confiança e verifique se os valores estão compatíveis com o apresentado na oferta.

5- Não salve dados em navegadores

Por fim, o professor da FEI alerta para que as pessoas não salvem os dados de compra nos navegadores. Embora essa prática seja conveniente, é mais seguro inserir os dados manualmente sempre que precisar. É muito importante também evitar ter dados de pagamento salvos em sites de compras.

“Uma data comercial, como a Black Friday, pode ser o momento de grandes oportunidades de compra. Porém, é necessário tomar as precauções necessárias para que o consumidor não seja prejudicado no momento da compra ou no futuro com golpistas utilizando seus dados financeiros para compras posteriores”, finaliza o docente da FEI.