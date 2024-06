Especialista comenta aprovação da CCJ do Senado em projeto que libera cassinos, bingos e jogo do bicho

A Comissão de Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (19), o projeto de lei que autoriza jogos de azar, como cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalos. A sessão teve 14 votos a favor e 12 contra. O texto segue para votação no Plenário da Casa.

Para Andréia Oliveira, COO da Betsul, o passo dado em prol da regulamentação dos jogos de azar era aguardado pelo mercado. “O amadurecimento das discussões e decisões no Brasil nos traz ainda mais gana para investir e acompanhar os benefícios que a atividade vai trazer a todos, como geração de novos emprego formais, arrecadação de impostos, investimentos na segurança, saúde e educação, além de abrir outras frentes de lazer e entretenimento com responsabilidade. Nós da Betsul temos imenso orgulho dos profissionais envolvidos em todo o processo de regulamentação de um setor que vem movimentando desde 2019 indiretamente a economia brasileira”, explica.

