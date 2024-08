Especialista alerta sobre o risco de banimento em contas de jogos eletrônicos

Com o crescimento do mercado de games, o número de banimentos de contas e litígios relacionados ao uso de ferramentas externas vem aumentando. Luana Mendes Fonseca de Faria, advogada especialista em direito gamer, adverte: “É essencial evitar o uso de programas de terceiros que prometem melhorar a jogabilidade ou reduzir o ping. Jogar de forma honesta é o melhor caminho, pois o uso de trapaças pode resultar em punições severas, incluindo o banimento definitivo da conta.”

Recentemente, a discussão sobre a legalidade do Snap Tap e de binds jumpthrow que incluem mais de uma ação de movimento no CS2 chegou ao fim. A Valve, desenvolvedora do jogo, se posicionou contra o uso desses recursos em partidas realizadas em seus servidores oficiais. Em comunicado, a empresa afirmou: “Não vamos mais permitir a automação, via scripting ou hardware, que contorne essas habilidades essenciais. Jogadores suspeitos de automatizar várias ações a partir de um único comando podem ser expulsos da partida.”

Luana acredita que essa decisão da Valve é um passo importante para garantir a integridade competitiva do jogo. “A proibição do uso de automações é fundamental para preservar a justiça nas partidas. Essas práticas, além de desonestas, distorcem o equilíbrio natural do jogo e podem prejudicar jogadores que investem tempo e esforço para aprimorar suas habilidades. Vamos aguardar para entender como as empresas organizadoras de campeonatos irão se adequar a essa imposição da Valve.”

Além de alertar sobre os riscos de trapaças, Luana enfatiza a importância de pesquisar antes de instalar qualquer software: “Programas que prometem rodar jogos pesados em dispositivos mais fracos ou melhorar a precisão podem ser prejudiciais. Via de regra, o uso dessas ferramentas não é permitido pelos desenvolvedores do jogo.”

Outro ponto de atenção destacado pela especialista é o compartilhamento e a comercialização de contas. “A conta é pessoal e intransferível. A prática de compra e venda de contas traz riscos significativos, como o banimento irreversível. Portanto, é importante estar ciente das consequências antes de tomar qualquer decisão.”

Essa orientação reforça a importância de jogar dentro das regras e de estar atento às políticas dos jogos, evitando problemas futuros e garantindo uma experiência de jogo justa e segura.